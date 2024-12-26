Япония выделит Украине еще $3 миллиарда от российских замороженных активов

Япония передаст Украине еще $3 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам разговора с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.

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Зеленский поблагодарил правительство Японии за дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», в Госбюджет Украины поступил транш объемом $1 млрд в рамках программы по Второму займу в поддержку политики развития «Основы роста» (Second Growth Foundations Development Policy Loan — DPL).

Финансирование состоит из $567 млн под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда предоставления Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и $483 млн под гарантии правительства Великобритании.