«Национальный кешбек»: За ноябрь украинцы получили от государства 232 млн грн

За ноябрь украинцы получили от государства 232 млн грн кешбека за покупку товаров украинского производства, что почти вдвое больше, чем за октябрь. Средняя выплата выросла с 97 до 116 грн. на человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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Подробности

Число получателей кешбека в ноябре возросло на 800 тысяч. Самыми активными участниками программы остаются украинцы до 45 лет — 60% всех пользователей, участников среднего возраста — 24%, а старшего (60+) — 16%.

Отмечается, что почти 700 тысяч граждан не получили выплаты — либо они не активировали карты для выплаты кешбека в приложении «Дии» или накопили менее 2 гривен. Общая сумма накопленного ими кешбека составляет 48 млн гривен.

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Выплаты за декабрь

Выплата кешбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года. Это связано с особенностями бюджетного процесса.

По состоянию на 25 декабря, в программу «Национального кешбека» присоединились 7,9 млн граждан. Для выплат в «Дии» было активировано 4,2 млн карт.

В программе принимают участие 1665 производителей. Кешбек доступен на 360 тысяч товаров украинского производства.

Программа «Национальный кешбек»

Цель программы — поддержка украинцев и стимулирование спроса на товары местного производства. Государство насчитывает 10% кэшбэка за покупку товаров украинского производства. Максимальная сумма кешбека — 3 000 грн в месяц.

В программе принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных и отдельных магазинов. Кешбек уже доступен на 360 тыс. товаров от 1660 украинских производителей.