Индекс «рождественской корзины»: как изменилась стоимость праздничного стола

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 декабря 2024, 9:24 Читати українською

Индекс «рождественской корзины»: как изменилась стоимость праздничного стола

В этом году для приготовления 12 традиционных блюд рождественского стола украинцы потратят в среднем 1188 грн., что на 306 грн. (22,7%) больше, чем в декабре 2023 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Индекс «рождественского стола» от Офиса эффективного управления (BRDO).

В этом году для приготовления 12 традиционных блюд рождественского стола украинцы потратят в среднем 1188 грн., что на 306 грн. (22,7%) больше, чем в декабре 2023 года.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие овощи подорожали больше всего

Больше всего подорожали овощи: капуста (+221%), картофель (+151%), свекла (+86%). Также существенно выросли цены на пшеницу (69%), изюм (55%) и орехи (35%), являющиеся главными ингредиентами для приготовления кути.

Некоторые продукты подешевели. В частности, гречиха (-42%), морковь (-35%), томатная паста (-20%) и карп (-16%).

«Цены на овощи — основу многих традиционных рождественских блюд — значительно выросли из-за неурожая, засухи, нехватки рабочей силы, повышения стоимости дизтоплива и осложнений с логистикой. Особенно пострадали регионы, где ведутся боевые действия, в частности Херсонская и Запорожская области, которые были основными поставщиками продукции. Разрушение Каховской ГЭС оставило без орошения 94% систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. Всего около 5 млн гектаров земли стали непригодными для использования», — прокомментировала результаты исследования Ирина Грузинская, руководитель сектора «Сельское хозяйство» в BRDO.

Читайте: Стоимость новогоднего стола выросла почти на четверть: как изменились цены

Методика проведения исследования

Для расчета индекса «рождественской корзины» эксперты BRDO использовали актуальные цены крупных продовольственных сетей с национальным покрытием (Сильпо, Варус и Ашан).

В анализ включены продукты, необходимые для приготовления 12 традиционных рождественских блюд: кутьи, компота, постного борща и голубцов, тушеной капусты, фасоли, маринованных грибов, печеного карпа, сельди, пампухов, рождественского калача и вареников.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 декабря 2024, 10:38
#
Может в магазинах на Крещатике и на Бессарабском рынке (рядосм с офисом этой конторы) что-то и подешевело, тольков других районах Киева это (подешевение) незаметно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами