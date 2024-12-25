Индекс «рождественской корзины»: как изменилась стоимость праздничного стола

В этом году для приготовления 12 традиционных блюд рождественского стола украинцы потратят в среднем 1188 грн., что на 306 грн. (22,7%) больше, чем в декабре 2023 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Индекс «рождественского стола» от Офиса эффективного управления (BRDO).

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Какие овощи подорожали больше всего

Больше всего подорожали овощи: капуста (+221%), картофель (+151%), свекла (+86%). Также существенно выросли цены на пшеницу (69%), изюм (55%) и орехи (35%), являющиеся главными ингредиентами для приготовления кути.

Некоторые продукты подешевели. В частности, гречиха (-42%), морковь (-35%), томатная паста (-20%) и карп (-16%).

«Цены на овощи — основу многих традиционных рождественских блюд — значительно выросли из-за неурожая, засухи, нехватки рабочей силы, повышения стоимости дизтоплива и осложнений с логистикой. Особенно пострадали регионы, где ведутся боевые действия, в частности Херсонская и Запорожская области, которые были основными поставщиками продукции. Разрушение Каховской ГЭС оставило без орошения 94% систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. Всего около 5 млн гектаров земли стали непригодными для использования», — прокомментировала результаты исследования Ирина Грузинская, руководитель сектора «Сельское хозяйство» в BRDO.

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Методика проведения исследования

Для расчета индекса «рождественской корзины» эксперты BRDO использовали актуальные цены крупных продовольственных сетей с национальным покрытием (Сильпо, Варус и Ашан).

В анализ включены продукты, необходимые для приготовления 12 традиционных рождественских блюд: кутьи, компота, постного борща и голубцов, тушеной капусты, фасоли, маринованных грибов, печеного карпа, сельди, пампухов, рождественского калача и вареников.