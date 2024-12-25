Президент Владимир Зеленский за 14 дней, отведенных Конституцией Украины, так и не подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (проект № 9319), которым введение военного сбора для ФЛП переносится с 1 января 2025 года. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета Нина Южанина.
Закон о военном сборе для ФОП не подписан. Налоговые штрафы не за горами
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В чем проблема
По словам Южаниной, налоговая служба по действующей с 1 декабря 2024 года норме Налогового кодекса обязана была начислить военный сбор для ФОП первой, второй и четвертой групп до 20 декабря 2024 года — хотя по состоянию на сегодняшнее утро этого еще не сделала (по факту нарушая закон).
«В свою очередь ФОПы тоже должны были уплатить военный сбор за декабрь до 20 числа (включительно), и кто этого не сделал — уже нарушил действующий закон (потому что изменения еще не подписаны)», — объясняет Южанина.
Кроме того, ФОПы, которые из-за введения военного сбора и возобновления уплаты ЕСВ с 1 января 2025 года решили закрыться до конца года, не могут этого сделать, потому что реестры Минюста не работают после кибератаки.
Комментарии - 6
Как-то я уже вам задавал вопрос -эта статья что или какой смысл в ее публикации?
https://minfin.com.ua/ua/2024/12/17/141790669/#com4723381
1 Ваша редакция, для наполнения «колонки новостей», использовала не авторизированный источник «телеграмм», более того ваш редактор не проверил подлиность или хотя бы соответствие действительности передаваемую информацию.
Ну, а теперь по порядку —
Основной вопрос — какое дело депутату южаниной до «сюдьбы» этого Закона. если она за него НЕ ГОЛОСОВАЛА? Даже ваш «любимый» «Железный депутат» железняк НЕ ГОЛОСОВАЛ . Можете сказать …что она, как ответственный политик, не голосует за популизм… Хорошо, открываем «карту» Закона и смотрим поименное голосование —
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41965
Ну и по фракции БПП (ЕС) Вятрович, Джамилев, Гончаренко, Федыня, Сюмар, Павленко, Зинкевич … прогоосовали «ЗА», так, что однопартийцы популисты?
Ну вот и второй вопрос — а вашему редактору было тяжело разобраться каких именно ФОПов это касается? Понимаю, тяжело. Читаем —
blob:https://itd.rada.gov.ua/785fd84d-3465−427a-9fa0-cd7b27fccdb3
.Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»…
…
…Проект Закону розроблений з метою забезпечення належного функціонування правового режиму Дія Сіті та адаптації його до умов воєнного стану в Україні. Пропоновані проектом Закону зміни спрямовані, по-перше, на нормативне закріплення визначених Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі — Закон про Дія Сіті) засад та гарантій правового режиму Дія Сіті в частині особливостей оподаткування стартапів, які набули резидентство Дія Сіті; по-друге, вирівнюють в правах осіб, які є гігспеціалістами резидентів Дія Сіті в частині прав та обов’язків військовослужбовців, а також права на освіту; по-третє, посилюють так звані «антикритерії» резидентства Дія Сіті на період дії воєнного стану та післявоєнний період, а також усувають деякі редакційні неточності закону, яким визначено організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті…
Вопрос для редакции — так каких ФОПов?
И еще раз, сама шапка принятого Закона —
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41965
З А К О Н У К Р, А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні
Так каких ФОПов?
Ну и повторяю, заданный ранее вопрос, при таком отношении и такой работе с «наполнением» ресурса. чем уважаемая редакция «Минфин» лучше обычной «желтой
…прессы и на кого эти новости расчитаны?
Ну и какую цель преследует депутат южанина и какую цель преследует ваш сотрудники размещаяя подобные новости.
Для полноты картины, рекомендую ознакомиться с интересным документом —
Постановление Верховной Рады Украины № 1854 о признании россии государством-агрессором (27. 01 2015 года)
Депутат южанина вместе со всей фракцией и коалицией голосовала за принятие этого Постановления.
И вот 2018 -2019 год она руководила избирательным штабом порошенко, ну и отличилась «креативностью» предложила, а потом и заказала билборды и агит прессу с изображением портрета путина на фоне Президента Украины!!! О чем писали все издания. (например https://www.chesno.org/post/1002/) Я думаю и уверен у вас в штате есть юристы, они могут дать полную правовую оценку ее действиям, даже учитывая ее «неприкосновенность»…
И после этого, публиковать ее очередные «правдивые» истории???