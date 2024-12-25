Закон о военном сборе для ФОП не подписан. Налоговые штрафы не за горами

Президент Владимир Зеленский за 14 дней, отведенных Конституцией Украины, так и не подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (проект № 9319), которым введение военного сбора для ФЛП переносится с 1 января 2025 года. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета Нина Южанина.

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В чем проблема

По словам Южаниной, налоговая служба по действующей с 1 декабря 2024 года норме Налогового кодекса обязана была начислить военный сбор для ФОП первой, второй и четвертой групп до 20 декабря 2024 года — хотя по состоянию на сегодняшнее утро этого еще не сделала (по факту нарушая закон).

«В свою очередь ФОПы тоже должны были уплатить военный сбор за декабрь до 20 числа (включительно), и кто этого не сделал — уже нарушил действующий закон (потому что изменения еще не подписаны)», — объясняет Южанина.

Кроме того, ФОПы, которые из-за введения военного сбора и возобновления уплаты ЕСВ с 1 января 2025 года решили закрыться до конца года, не могут этого сделать, потому что реестры Минюста не работают после кибератаки.