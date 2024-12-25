Закон о военном сборе для ФОП не подписан. Налоговые штрафы не за горами

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 декабря 2024, 9:01 Читати українською

Закон о военном сборе для ФОП не подписан. Налоговые штрафы не за горами

Президент Владимир Зеленский за 14 дней, отведенных Конституцией Украины, так и не подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (проект № 9319), которым введение военного сбора для ФЛП переносится с 1 января 2025 года. Об этом в телеграм-канале написала член Налогового комитета Нина Южанина.

Президент Владимир Зеленский за 14 дней, отведенных Конституцией Украины, так и не подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (проект № 9319), которым введение военного сбора для ФЛП переносится с 1 января 2025 года.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В чем проблема

По словам Южаниной, налоговая служба по действующей с 1 декабря 2024 года норме Налогового кодекса обязана была начислить военный сбор для ФОП первой, второй и четвертой групп до 20 декабря 2024 года — хотя по состоянию на сегодняшнее утро этого еще не сделала (по факту нарушая закон).

«В свою очередь ФОПы тоже должны были уплатить военный сбор за декабрь до 20 числа (включительно), и кто этого не сделал — уже нарушил действующий закон (потому что изменения еще не подписаны)», — объясняет Южанина.

Кроме того, ФОПы, которые из-за введения военного сбора и возобновления уплаты ЕСВ с 1 января 2025 года решили закрыться до конца года, не могут этого сделать, потому что реестры Минюста не работают после кибератаки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Три літри
Три літри
25 декабря 2024, 9:09
#
Він його 20 січня зібрався підписувати чи як?
+
0
Я_ __
Я_ __
25 декабря 2024, 9:29
#
26го року
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 декабря 2024, 9:44
#
Добрый день уважаемая редакция.
Как-то я уже вам задавал вопрос -эта статья что или какой смысл в ее публикации?
https://minfin.com.ua/ua/2024/12/17/141790669/#com4723381
1 Ваша редакция, для наполнения «колонки новостей», использовала не авторизированный источник «телеграмм», более того ваш редактор не проверил подлиность или хотя бы соответствие действительности передаваемую информацию.
Ну, а теперь по порядку —
Основной вопрос — какое дело депутату южаниной до «сюдьбы» этого Закона. если она за него НЕ ГОЛОСОВАЛА? Даже ваш «любимый» «Железный депутат» железняк НЕ ГОЛОСОВАЛ . Можете сказать …что она, как ответственный политик, не голосует за популизм… Хорошо, открываем «карту» Закона и смотрим поименное голосование —
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41965
Ну и по фракции БПП (ЕС) Вятрович, Джамилев, Гончаренко, Федыня, Сюмар, Павленко, Зинкевич … прогоосовали «ЗА», так, что однопартийцы популисты?
Ну вот и второй вопрос — а вашему редактору было тяжело разобраться каких именно ФОПов это касается? Понимаю, тяжело. Читаем —
blob:https://itd.rada.gov.ua/785fd84d-3465−427a-9fa0-cd7b27fccdb3
.Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 декабря 2024, 9:50
#
Продолжение —
Проект Закону розроблений з метою забезпечення належного функціонування правового режиму Дія Сіті та адаптації його до умов воєнного стану в Україні. Пропоновані проектом Закону зміни спрямовані, по-перше, на нормативне закріплення визначених Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі — Закон про Дія Сіті) засад та гарантій правового режиму Дія Сіті в частині особливостей оподаткування стартапів, які набули резидентство Дія Сіті; по-друге, вирівнюють в правах осіб, які є гігспеціалістами резидентів Дія Сіті в частині прав та обов’язків військовослужбовців, а також права на освіту; по-третє, посилюють так звані «антикритерії» резидентства Дія Сіті на період дії воєнного стану та післявоєнний період, а також усувають деякі редакційні неточності закону, яким визначено організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті…
Вопрос для редакции — так каких ФОПов?
И еще раз, сама шапка принятого Закона —

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41965
З А К О Н У К Р, А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні
Так каких ФОПов?
Ну и повторяю, заданный ранее вопрос, при таком отношении и такой работе с «наполнением» ресурса. чем уважаемая редакция «Минфин» лучше обычной «желтой
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 декабря 2024, 10:07
#
Продолжение —
…прессы и на кого эти новости расчитаны?
Ну и какую цель преследует депутат южанина и какую цель преследует ваш сотрудники размещаяя подобные новости.
Для полноты картины, рекомендую ознакомиться с интересным документом —
Постановление Верховной Рады Украины № 1854 о признании россии государством-агрессором (27. 01 2015 года)
Депутат южанина вместе со всей фракцией и коалицией голосовала за принятие этого Постановления.
И вот 2018 -2019 год она руководила избирательным штабом порошенко, ну и отличилась «креативностью» предложила, а потом и заказала билборды и агит прессу с изображением портрета путина на фоне Президента Украины!!! О чем писали все издания. (например https://www.chesno.org/post/1002/) Я думаю и уверен у вас в штате есть юристы, они могут дать полную правовую оценку ее действиям, даже учитывая ее «неприкосновенность»…
И после этого, публиковать ее очередные «правдивые» истории???
+
0
Три літри
Три літри
25 декабря 2024, 10:20
#
От бачите, шановна пані Анна, наскільки ви потужний сайт: тільки ви написали — як президент прокинувся і підписав.👍
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами