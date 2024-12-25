Национальный банк Украины установил на 25 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,9875 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на предыдущем уровне курс гривны.
Официальный курс: НБУ оставил гривну без изменений
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Валютный рынок
Нацбанк на 25 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,63 грн (на 23 декабря курс был установлен на уровне 43,64 грн). Европейская валюта подешевела на 1 копейку.
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Источник: Минфин
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