Официальный курс: НБУ снизил гривну на 11 копеек

Национальный банк Украины установил на 24 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,991 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 11 копеек.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 24 декабря установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,64 грн (на 23 декабря курс был установлен на уровне 43,51 грн). Европейская валюта подскочила на 13 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.