Железнодорожные билеты из специального резерва для военных можно приобрести в приложении «Армия+»

Укрзализныця присоединилась к сервису поддержки военных «Плюсы» от «Армии+» и предоставляет возможность онлайн покупать ж/д билеты, доступные только военным. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Подробности

Теперь через приложение «Армия+» пользователи смогут получить доступ к приобретению до 4 билетов за один раз из спецрезерва на поезда, следующие из/к городам, приближенным к зоне ведения боевых действий.

Билеты из спецброни доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются.

Приобретенный билет обязательно нужно отправить на собственную электронную почту после приобретения или совершить ящик билета, ведь ввиду защиты данных он не будет храниться.

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При поиске в приложении для удобства пассажиров будут также отображаться свободные места на все доступные рейсы. Сервис бронирования билетов также продолжит работу.

Чтобы воспользоваться предложением в сервисе «Плюсы», необходимо обновить приложение «Армия+» до последней версии 2.1.0 в Play Market и App Store.

«Не доверяйте сторонним сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях», — отметили в компании.