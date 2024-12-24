Цены на газ в Европе растут на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2024, 15:35 Читати українською

Цены на газ в Европе растут на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину

Цены на европейский природный газ растут четвертый день подряд из-за постоянной обеспокоенности поставками «голубого топлива» — осталась всего неделя до окончания ключевого транзитного соглашения между россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на европейский природный газ растут четвертый день подряд из-за постоянной обеспокоенности поставками «голубого топлива» — осталась всего неделя до окончания ключевого транзитного соглашения между россией и Украиной.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сравнительные фьючерсы 24 декабря выросли на 1,2% и более чем на 10% - за четыре сессии, подчеркивая нестабильность рынка с приближением конца года.

Приближающееся завершение транзитного соглашения совпадает с прогнозами более холодной погоды в большей части Европы, что может увеличить спрос на газ, поскольку запасы исчерпываются быстрее обычного.

Напряженный рынок усложняет для трейдеров обеспечение достаточного количества газа на следующий год, поскольку они соревнуются с Азией за снабжение морским транспортом.

Читайте также: Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа через Украину — Орбан

«Текущие цены уже отражают прекращение транзита, и рынок, безусловно, увидит короткий всплеск, когда наступит январь и транзит фактически прекратится», — сказала Флоренс Шмидт, европейский энергетический стратег Rabobank.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет совершать транзит газа российского происхождения, чтобы Кремль не получал финансовую выгоду, пока идет война.

Отмечается, что остановка транзита газа особенно нанесет ущерб таким странам, как Словакия, которая настаивает на альтернативном соглашении и предупреждает о возможных финансовых убытках в случае прекращения поставок.

Читайте также: Украина предлагала Словакии компенсацию потерь от транзита российского газа

После полномасштабного вторжения россии в Украину Европа в целом прилагала усилия, чтобы отказаться от российского трубопроводного газа, но несколько стран все еще возлагаются на поставки из Москвы.

Остановка транзита может повысить спрос на сжиженный природный газ, обострив конкуренцию с Азией за поставки, так же как ряд проектов по расширению СПГ испытывает задержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 17:20
#
Да и фиг с ними.
+
0
Виталий Акс
Виталий Акс
24 декабря 2024, 18:00
#
Фьючерсы на ближайший месяц на голландский газ, эталонный европейский газ, выросли на 0,242% до 45,66 евро за мегаватт-час в 9:03 утра в Амстердаме.

В переводе на понятные единицы это 500 долл / тыс. кубов
Вроде не так много, но энергоемкая и газоемкая промышленность работает в убыток при таких котировках
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами