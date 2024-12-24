Цены на газ в Европе растут на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину

Цены на европейский природный газ растут четвертый день подряд из-за постоянной обеспокоенности поставками «голубого топлива» — осталась всего неделя до окончания ключевого транзитного соглашения между россией и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

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Сравнительные фьючерсы 24 декабря выросли на 1,2% и более чем на 10% - за четыре сессии, подчеркивая нестабильность рынка с приближением конца года.

Приближающееся завершение транзитного соглашения совпадает с прогнозами более холодной погоды в большей части Европы, что может увеличить спрос на газ, поскольку запасы исчерпываются быстрее обычного.

Напряженный рынок усложняет для трейдеров обеспечение достаточного количества газа на следующий год, поскольку они соревнуются с Азией за снабжение морским транспортом.

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«Текущие цены уже отражают прекращение транзита, и рынок, безусловно, увидит короткий всплеск, когда наступит январь и транзит фактически прекратится», — сказала Флоренс Шмидт, европейский энергетический стратег Rabobank.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет совершать транзит газа российского происхождения, чтобы Кремль не получал финансовую выгоду, пока идет война.

Отмечается, что остановка транзита газа особенно нанесет ущерб таким странам, как Словакия, которая настаивает на альтернативном соглашении и предупреждает о возможных финансовых убытках в случае прекращения поставок.

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После полномасштабного вторжения россии в Украину Европа в целом прилагала усилия, чтобы отказаться от российского трубопроводного газа, но несколько стран все еще возлагаются на поставки из Москвы.

Остановка транзита может повысить спрос на сжиженный природный газ, обострив конкуренцию с Азией за поставки, так же как ряд проектов по расширению СПГ испытывает задержки.