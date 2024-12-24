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24 декабря 2024, 12:51 Читати українською

Украина предлагала Словакии компенсацию потерь от транзита российского газа — Зеленский

Украина предлагала Словакии компенсацию за потенциальные потери в результате остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС. Но премьер-министр страны Роберт Фицо отказался. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X, комментируя визит Фицо в Москву.

Украина предлагала Словакии компенсацию за потенциальные потери в результате остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС.
Фото: president.gov.ua

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«Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее», — отметил президент.

Он считает, что теневые договоренности словацкого премьера с российским диктатором Владимиром Путиным — «это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман».

Напомним

«Минфин» писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа через Украину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

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+20
Kharakternyk
Kharakternyk
24 декабря 2024, 12:59
#
А Фіцо каже, що хабар за неперешкоджання вступу України в НАТО. Півлярда. Кому вірити? «Українським» брехунам чи словацьким?
+
+35
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 13:14
#
Думаю это о других деньгах.Я верю больше Физо ,чем зеуческе.
+
0
ravist
ravist
24 декабря 2024, 15:19
#
*** -бот. Нахй отсюда
+
+50
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 13:12
#
Вот и Трамп так считает про Зеленского…
+
+50
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 13:14
#
Ещё пару лет назад ЗеУческу рыдал от того что ГазМяс собирается прекратить транзит,что это удар по Украине…А сейчас это перемога ,счего бы это…
+
0
Riojas
Riojas
24 декабря 2024, 14:44
#
Когда уже понятно, что транзита не будет, можно гордо плюнуть в лицо агрессору.
+
+50
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 13:17
#
Там другое интересно

Как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину «привлекут к ответственности» по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам.

Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на вашингтонских инсайдеров.

«Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине», — заявил изданию Стивен Мур, бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании.
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0
Mini Mi
Mini Mi
24 декабря 2024, 14:55
#
Эт дополнительный стимул войну не затягивать.
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+15
Romanenkas17
Romanenkas17
24 декабря 2024, 13:40
#
Так то не хабар Європейському міністрові, а лише компенсація… В Україні так робиться, то дядько Фіцо не зрозумів натяку))))) гигиги. І вони ще в Європу просяться… дикарі.
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