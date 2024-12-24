Украина предлагала Словакии компенсацию потерь от транзита российского газа — Зеленский

Украина предлагала Словакии компенсацию за потенциальные потери в результате остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС. Но премьер-министр страны Роберт Фицо отказался. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X, комментируя визит Фицо в Москву.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее», — отметил президент.

Он считает, что теневые договоренности словацкого премьера с российским диктатором Владимиром Путиным — «это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман».

Напомним

«Минфин» писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа через Украину.