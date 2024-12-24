Украина предлагала Словакии компенсацию за потенциальные потери в результате остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС. Но премьер-министр страны Роберт Фицо отказался. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X, комментируя визит Фицо в Москву.
Украина предлагала Словакии компенсацию потерь от транзита российского газа — Зеленский
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«Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее», — отметил президент.
Он считает, что теневые договоренности словацкого премьера с российским диктатором Владимиром Путиным — «это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман».
Напомним
«Минфин» писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия ведет переговоры о поставках российского газа через Украину.
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Как только республиканцы войдут в Белый дом и возьмут под контроль Сенат, Украину «привлекут к ответственности» по делам о расходовании помощи США. Также состоятся слушания по коррупционным скандалам.
Об этом пишет газета Kyiv Post со ссылкой на вашингтонских инсайдеров.
«Я был на Капитолийском холме на прошлой неделе и слышал много опасений по поводу коррупции в Украине», — заявил изданию Стивен Мур, бывший советник Трампа времен его первой предвыборной кампании.