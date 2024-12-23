«Новая почта» открыла новое отделение в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

«Сегодня начало работу отделение № 17 по адресу: ул. Александра Бернардаци, 50. Это уже девятое отделение, которое Новая почта открыла в Молдове в этом году», — говорится в сообщении.

Какие услуги есть

В нем можно отправлять и получать посылки до 30 кг.

График работы:

Пн-Пт: 09:00−20:00

Сб-Вс: 09:00−17:00

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