«Новая почта» открыла новое отделение в Кишиневе. Об этом говорится в сообщении компании.
«Новая почта» открыла новое отделение в Кишиневе
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Что известно
«Сегодня начало работу отделение № 17 по адресу: ул. Александра Бернардаци, 50. Это уже девятое отделение, которое Новая почта открыла в Молдове в этом году», — говорится в сообщении.
Какие услуги есть
В нем можно отправлять и получать посылки до 30 кг.
График работы:
- Пн-Пт: 09:00−20:00
- Сб-Вс: 09:00−17:00
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Источник: Минфин
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