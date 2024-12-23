Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против россии

Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к 15-му пакету санкций ЕС против россии, а также к мерам против беларуси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Швейцарии.

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«Швейцария присоединяется к дополнительным санкциям, введенным ЕС в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины и ситуацию в белоруси. Изменения вступят в силу 24 декабря», — говорится в заявлении правительства.

Как отметили в Швейцарии, на новых подсанкционных лиц также распространяется запрет на въезд и транзит через страну.

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«Министерство приняло индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против Беларуси в рамках его мер против белорусского режима из-за ситуации в этой стране», — добавили в швейцарском правительстве.

Напомним

Как писал «Минфин», Евросоюз приступил к подготовке очередного пакета антироссийских санкций.