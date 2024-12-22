Укрзализныця обновила ж/д билеты: что изменилось (фото)

Укрзализныця обновила свои билеты на поезда. Теперь на проездных документах нет дубляжа на русском языке. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

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Информация на билетах будет дублироваться на украинском и английском. Кроме того, утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

«Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет сейчас ключевую роль в пассажирских перевозках», — заявил Ткаченко.

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Он отметил, что отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания.

По словам Ткаченка, это не финальный внешний вид билета, он будет несколько усовершенствован, однако главное сейчас — отсутствие на нем русского. В качестве теста был сделан билет «с предвидением».