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22 декабря 2024, 13:06 Читати українською

Укрзализныця обновила ж/д билеты: что изменилось (фото)

Укрзализныця обновила свои билеты на поезда. Теперь на проездных документах нет дубляжа на русском языке. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

Укрзализныця обновила свои билеты на поезда.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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Информация на билетах будет дублироваться на украинском и английском. Кроме того, утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

«Это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет сейчас ключевую роль в пассажирских перевозках», — заявил Ткаченко.

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Он отметил, что отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания.

По словам Ткаченка, это не финальный внешний вид билета, он будет несколько усовершенствован, однако главное сейчас — отсутствие на нем русского. В качестве теста был сделан билет «с предвидением».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+12
Qwerty1999
Qwerty1999
22 декабря 2024, 13:18
#
Давно пора було зробити таке з бланками білетів,
але мабуть все руки не доходили…
+
0
asdf2024
asdf2024
22 декабря 2024, 14:03
#
Значит подорожают.Это хорошо.
+
0
getup
getup
22 декабря 2024, 15:50
#
Нарешті… как же без этого…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 декабря 2024, 15:54
#
Ехать в Европу с бланком билета на русском — ни в какие ворота не лезет…
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