Украина обновила обязательства по программе EFF с МВФ

Под шестой пересмотр программы EFF Украина обновила Меморандум об экономической и финансовой политике. Появились три новых структурных маяка, а также один маяк (вступление в действие налогового законопроекта 11416-д) был выполнен как предварительная мера (prior action) перед шестым пересмотром. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Он напомнил, что структурные маяки — это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ.

Новые маяки

Три новых маяка, которые добавились:

Первый маяк (срок — до конца января 2025 года). Подготовить операционную стратегию для НЦКПФР (регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка), в том числе инициировать проведение его независимой оценки.

«Добавлю от себя, что могу только поздравить этот шаг, поскольку результаты работы комиссии, деятельность или бездействие которой неоднократно становилась предметом заслушивания на комитете (включая вопрос Фридом финанс, регулирование рынка криптоактивов и др.), мягко говоря, не можно считать удовлетворительной», — отметил Гетманцев.

Второй маяк (срок — до конца мая 2025 года). Подготовить и подать в парламент законопроект о критических рисках третьих сторон, с которыми сталкиваются банки, небанковские учреждения и платежные системы.

Законопроект должен помочь финансовым учреждениям заранее распознавать и минимизировать операционные риски.

Речь идет о различных рисках, в т. ч. в контексте киберугроз, с которыми сталкиваются финансовые учреждения, взаимодействуя с третьими сторонами, используя услуги третьих сторон для обеспечения своих операционных потребностей и т. п.

Третий маяк (срок — до конца октября 2025 года). Подготовить и опубликовать внешнюю оценку НКРЭКУ (регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг) Секретариатом энергетического сообщества (по запросу).

Гетманцев отметил, что после обновления Меморандума структурных маяков стало 51 (если считать со вступлением в действие налогового законопроекта 11416-д), из которых 34 уже выполнены (5 с опозданием).

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Седьмой просмотр программы

Он также заявил, что до следующего, седьмого пересмотра программы Украина будет иметь очень плотный график выполнения обязательств по программе EFF.

На пересмотр будут выноситься 8 маяков со сроком исполнения до конца января следующего года (в общей сложности их 11, из которых 2 — засчитано, 1 — постоянно действующий по банкам, относящий крупные государственные банки в сферу управления Минфина и запрещающий рекапитализацию за счет бюджета проблемных негосударственных банков).

Из этих 8 маяков:

3 маяка по финансовой политике (рамочная программа финансового оздоровления банков, методология оценки банковских надзорных рисков, стратегия для НЦКПФР),

1 по энергетике (утверждение надзорного состава Укрэнерго),

1 по фискальному блоку (внесение изменений в бюджетный кодекс в продолжение реформы государственными инвестициями),

3 по антикоррупционной сфере (реформа Счетной палаты, создание нового высшего админсуда, правки в УПК).

Часть из этих маяков уже выполнена, по некоторым пунктам, таким как создание нового высшего админсуда (вместо ликвидированного ОАСК) и внесение изменений в УПК (в т. ч. в контексте отмены правок Лозового) дискуссии продолжаются. Ожидаю, что они будут исполнены, хотя и не исключительно засчитаны с опозданием", — добавил Гетманцев.