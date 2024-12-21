ЕС может потерять криптоинвесторов из-за исключения USDT Tether из листинга

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 декабря 2024, 11:11 Читати українською

ЕС может потерять криптоинвесторов из-за исключения USDT Tether из листинга

Правила Европейского Союза по криптовалютам, которые должны вступить в силу в конце года, уже меняют рынок стейблкоинов, а делистинг USDT от Tether может повлечь за собой отток криптоинвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Правила Европейского Союза по криптовалютам, которые должны вступить в силу в конце года, уже меняют рынок стейблкоинов, а делистинг USDT от Tether может повлечь за собой отток криптоинвесторов.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ожидается, что США под руководством новоизбранного президента Дональда Трампа будут занимать более лояльную позицию в криптовалюте. ЕС рискует отстать в гонке за преобладание на рынке криптоактивов.

Совет ЕС утвердил единые правила для криптоактивов MiCA в июне 2023 года. Нормативный акт направлен прежде всего на борьбу с отмыванием средств с помощью криптовалют и защиты инвесторов.

Новые правила требуют, чтобы все стэйблкоины, размещенные на централизованных биржах, были выпущены организацией с лицензией на электронные деньги.

Эмитенты должны хранить до двух третей резервов, обеспечивающих их токены, в независимом банке и отслеживать все транзакции, совершенные с целью платежей.

Чтобы выполнить это требование, несколько бирж в ЕС уже исключили из листинга USDT от Tether, популярнейший стейблкоин в мире. Токен должен быть удален с регулируемых платформ до 30 декабря, если Tether не получит необходимую лицензию.

В июле такое разрешение получил основной конкурент Tether — Circle. Tether еще не получил его, хотя он не исключает попытки сделать это в будущем. Tether не комментирует свои планы по лицензии на электронные деньги.

Хотя новые правила должны усилить борьбу с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью, руководители криптовалютных компаний предупреждают, что введение MiCA может истощить рыночную ликвидность и помешать конкурентоспособности ЕС на этом рынке.

Читайте также: Часть стран ЕС не успеет ввести MiCA в дедлайн — СМИ

Ожидается, что отсутствие Tether нарушит торговлю криптовалютами в Европе, поскольку большинство криптоактивов в мире торгуются в паре с USDT. Альтернативные стейблкоины, такие как USDC от Circle, менее распространены, а фиатные торговые пары на европейских биржах только начинают активно использоваться.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами