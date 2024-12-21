ЕС может потерять криптоинвесторов из-за исключения USDT Tether из листинга

Правила Европейского Союза по криптовалютам, которые должны вступить в силу в конце года, уже меняют рынок стейблкоинов, а делистинг USDT от Tether может повлечь за собой отток криптоинвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ожидается, что США под руководством новоизбранного президента Дональда Трампа будут занимать более лояльную позицию в криптовалюте. ЕС рискует отстать в гонке за преобладание на рынке криптоактивов.

Совет ЕС утвердил единые правила для криптоактивов MiCA в июне 2023 года. Нормативный акт направлен прежде всего на борьбу с отмыванием средств с помощью криптовалют и защиты инвесторов.

Новые правила требуют, чтобы все стэйблкоины, размещенные на централизованных биржах, были выпущены организацией с лицензией на электронные деньги.

Эмитенты должны хранить до двух третей резервов, обеспечивающих их токены, в независимом банке и отслеживать все транзакции, совершенные с целью платежей.

Чтобы выполнить это требование, несколько бирж в ЕС уже исключили из листинга USDT от Tether, популярнейший стейблкоин в мире. Токен должен быть удален с регулируемых платформ до 30 декабря, если Tether не получит необходимую лицензию.

В июле такое разрешение получил основной конкурент Tether — Circle. Tether еще не получил его, хотя он не исключает попытки сделать это в будущем. Tether не комментирует свои планы по лицензии на электронные деньги.

Хотя новые правила должны усилить борьбу с отмыванием денег и другой незаконной деятельностью, руководители криптовалютных компаний предупреждают, что введение MiCA может истощить рыночную ликвидность и помешать конкурентоспособности ЕС на этом рынке.

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Ожидается, что отсутствие Tether нарушит торговлю криптовалютами в Европе, поскольку большинство криптоактивов в мире торгуются в паре с USDT. Альтернативные стейблкоины, такие как USDC от Circle, менее распространены, а фиатные торговые пары на европейских биржах только начинают активно использоваться.