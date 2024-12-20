Еврокомиссия начнет выплачивать Украине кредит за счет замороженных активов рф с января

Европейская комиссия объявила в четверг о решении выплачивать Украине с начала 2025 года ссуду в пределах макрофинансовой помощи в 18,1 млрд евро , которая будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Принятое Еврокомиссией решение выделить Украине 18,1 млрд евро состоялось в решающий момент. Оно подает ясный сигнал, что отмечает нерушимость долгосрочного обязательства ЕС в поддержку борьбы Украины за свободу», — заявил комиссар по вопросам экономики и производительности Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, это финансирование поможет Украине решить срочные бюджетные проблемы. И оно, отметил еврокомиссар, является вкладом ЕС в инициативу стран G7 по кредитам для Киева, обеспеченным доходами из замороженных российских активов, которые должны составить совокупно 45 млрд евро.

Ссуду в 18,1 млрд евро будут выплачивать траншами в течение 2025 года. Первый должен поступить в начале января, сообщила Еврокомиссия.

«Это решение было принято после того, как комиссия пришла к выводу, что Украина выполнила все политические условия, согласованные для выплаты этой суммы», — говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Напомним

«Минфин» писал, что 28 ноября 2024 года Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро макрофинансовой помощи за счет замороженных российских активов.