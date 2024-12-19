Абоненты «Киевстар» и «Vodafone Украина» переносят свои номера на lifecell. В чем причина

Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных, пишет Forbes.

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Что известно

16 декабря УГЦР зафиксировал 17012 заявок на перенос номера, говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос Forbes.

«Это почти в четыре раза превысило среднесуточную нагрузку на ЦБД за все время функционирования Системы», — добавляют в ведомстве.

«В декабре произошел резкий рост спроса на услугу переноса номеров в lifecell, что значительно превысило технические возможности Централизованной базы данных», — говорится в ответе пресс-службы lifecell на запрос Forbes.

Такая нагрузка привела к замедлению работы ЦБД, увеличению времени на обработку сообщений и накоплению очередей отправки сообщений, что вызвало замедление в обработке процессов переноса номеров, говорится в ответе пресс-службы УГЦР.

Поэтому система приостановит работу в период с 08:30 утра 20 декабря до 16:15 того же дня, говорится на сайте НКЭК.

«Остановка работы ЦБД на техническое обслуживание на 6 часов и увеличение пропускной мощности систем позволит обрабатывать около 20 000 заявок в сутки», — добавляют в ведомстве.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. 16 декабря Vodafone Украина объявил о повышении тарифов подписки в среднем на 37%.

На следующий день после объявления о повышении тарифов «Vodafone Украина» отсрочил это решение для уже пользующихся абонентов.