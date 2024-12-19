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19 декабря 2024, 17:10 Читати українською

Абоненты «Киевстар» и «Vodafone Украина» переносят свои номера на lifecell. В чем причина

Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Центральной базы данных, пишет Forbes.

Более 10 000 абонентов «Киевстар» и более 2800 абонентов Vodafone Украина перенесли свои номера на lifecell в период с 10 по 18 декабря.
Фото: depositphotos

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Что известно

16 декабря УГЦР зафиксировал 17012 заявок на перенос номера, говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос Forbes.

«Это почти в четыре раза превысило среднесуточную нагрузку на ЦБД за все время функционирования Системы», — добавляют в ведомстве.

«В декабре произошел резкий рост спроса на услугу переноса номеров в lifecell, что значительно превысило технические возможности Централизованной базы данных», — говорится в ответе пресс-службы lifecell на запрос Forbes.

Такая нагрузка привела к замедлению работы ЦБД, увеличению времени на обработку сообщений и накоплению очередей отправки сообщений, что вызвало замедление в обработке процессов переноса номеров, говорится в ответе пресс-службы УГЦР.

Поэтому система приостановит работу в период с 08:30 утра 20 декабря до 16:15 того же дня, говорится на сайте НКЭК.

«Остановка работы ЦБД на техническое обслуживание на 6 часов и увеличение пропускной мощности систем позволит обрабатывать около 20 000 заявок в сутки», — добавляют в ведомстве.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», «Киевстар» анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 25%. 16 декабря Vodafone Украина объявил о повышении тарифов подписки в среднем на 37%.

На следующий день после объявления о повышении тарифов «Vodafone Украина» отсрочил это решение для уже пользующихся абонентов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Bitcoin
Bitcoin
19 декабря 2024, 17:25
#
Никогда не понимал, зачем это делать под Новый год. Санта Клаус подарки приносит, а не новые расходы.
+
0
iyanchuk
iyanchuk
19 декабря 2024, 17:48
#
Как зачем? У каждого оператора есть цели по доходам/прибыли. Сейчас они видят, что не выполняют эти цели (и, соответственно, не получат премии), поэтому, оперативно повышают абонплату и годовые цели выполнены — сотрудники и акционеры довольны. А все остальное будет решатся в следующем году.
+
0
godvinik
godvinik
19 декабря 2024, 18:06
#
Хорошо когда олигополия, захотелось больше денег просто так, давай поднимай плату.
​​​​​
+
0
Abramon
Abramon
19 декабря 2024, 17:56
#
KPI — це зло))
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