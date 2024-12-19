Падение биткоина и иск регулятора Австралии против Binance: что нового на рынке криптовалют

Объем ликвидаций достиг $800 миллионов на фоне падения биткоина.

В ночь на 19 декабря 2024 года цена биткоина опускалась до отметок ниже $99 000 на фоне решения Федеральной резервной системы США по снижению процентной ставки на 0,25%. Однако впоследствии первая криптовалюта возобновилась и сейчас торгуется на уровне $101400.

На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют в моменте вырос до около $800 млн за 24 часа. Однако сейчас показатель снизился.

За последние сутки были ликвидированы позиции 269 784 трейдеров. Приблизительно $659 млн потерь пришлось на лонг-позиции, более $123 млн — на шорт. По активам преобладают альтоины, биткоин и Ethereum — в парах с этими криптовалютами были ликвидированы позиции на около $198 млн, $144 млн и $125 млн соответственно.

Показатель доминирования первой криптовалюты рос, достигнув отметки в 58,76% в моменте. Капитализация актива опускалась ниже $2 трлн.

Большинство криптоактивов из топ-10 по показателю капитализации продемонстрировали падение за последние сутки. Больше всего просела цена Dogecoin (-6,16%), XRP (-5,89%) и Cardano (-5,32%).

Регулятор Австралии подал иск против Binance за нарушение прав потребителей

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск против Binance Australia Derivatives. Регулятор заявляет, что платформа нарушила права потребителей ввиду ошибочной классификации некоторых клиентов.

По данным агентства, в период с 7 июля 2022 по 21 апреля 2023 Binance предлагала деривативные продукты для 505 розничных трейдеров. Регулятор считает, что эти пользователи были неправильно определены как оптовые клиенты, составляющие 83% ее аудитории.

В итоге упомянутые трейдеры не получили доступа к механизмам защиты, предусмотренным законодательством Австралии. Среди них есть право на раскрытие информации и доступ к специальной системе споров, отмечает регулятор.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что Binance не обеспечила честное и эффективное предоставление услуг. Компания якобы подвергла клиентов повышенному риску и предоставила им спекулятивные продукты без должной защиты. Многие из упомянутых клиентов понесли значительные финансовые потери, считают в агентстве.

Представители ASIC заявили, что компания уже выплатила пострадавшим пользователям компенсации в размере около $13 млн. Однако это не освобождает Binance от ответственности перед законом.

Deutsche Bank запустит L2 для Ethereum на базе ZKsync

Deutsche Bank запустит L2 для Ethereum с использованием стека ZKsync. Об этом Bloomberg сообщил глава направления прикладных инноваций банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бун-Хионг Чан.

Инициатива нацелена на устранение проблем соответствия нормативным требованиям, связанным с общедоступными блокчейнами. Также организация намерена повысить эффективность и удешевить сделки.

По словам Чана, среди рисков публичных сетей — незнание того, «кто подтверждает транзакции», могут ли комиссии выплачиваться лицам, находящимся под санкциями, а также угроза форков.

«Используя две цепочки (L2 и Ethereum, — ред.), можно удовлетворить многие из этих опасений регуляторов», — пояснил топменеджер.

По словам Чана, L2 позволит банкам составлять «более специфический список валидаторов». Среди других преимуществ — возможность предоставить надзорным органам «права суперадминистратора», предоставляющие опцию контроля движения средств.

L2 является частью проекта банка Project Dama 2 с фокусом на обслуживании активов. Последний входит в состав Project Guardian от MAS вместе с 23 инициативами других финансовых учреждений в сфере токенизации.

В агентстве отметили, что успех подхода Deutsche Bank может подтолкнуть конкурентов к большему взаимодействию с децентрализованными сетями.

Банк рассчитывает создать минимальный жизнеспособный продукт в 2025 году и добиться одобрения L2 регуляторами.

Coinbase ответила на иск BiT Global о делистинге WBTC

Криптовалютная биржа Coinbase дала официальный ответ на иск организации BiT Global по делистингу WBTC. Компания непосредственно заявила, что сделала это из-за опасений, что актив окажется под контролем основателя TRON Джастина Сана.

В конце ноября 2024 года Coinbase объявила о делистинге WBTC, отметив, что актив не отвечает критериям платформы. Незадолго до этого состоялся релиз обернутого биткоина от биржи — cbBTC.

При этом BitGo, эмитент WBTC, столкнулась с критикой, учитывая решение организовать совместное предприятие с компанией BiT Global, к которой Джастин Сан имеет непосредственное отношение.

Учитывая это, делистинг WBTC с платформы Coinbase в комьюнити считают примером хищнического поведения. Это же отражено в иске BiT Global на $1 млрд.

«Мы представили свой ответ на попытку BiT Global остановить делистинг WBTC до проведения любых исследований или даже официального ответа на их ложные претензии. Мы изложили, почему этот иск не имеет ни малейшего представления об обоснованности и почему их запрос на временный судебный запрет (TRO) должен быть отклонен», — заявил главный юрисконсульт биржи Пол Гревал.

В документе биржа напрямую заявляет, что причиной делистинга WBTC являются возросшие риски. Компания утверждает, что опасалась возможного перехода актива под контроль Джастина Сана.

Также биржа сослалась на «неоднократные обвинения в финансовых махинациях» в адрес основателя TRON. В частности, в бумагах фигурирует иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Сана, где ему инкриминируют мошенничество и манипулирование рынком.

«BiT Global стремится заставить Coinbase вести бизнес с организацией, которая больше не отвечает стандартам Coinbase из-за материальной причастности Сана. И все же имя Сана и его связь с WBTC явно отсутствуют в жалобе BiT и запросе о TRO», — говорится в документе.