США предупредили банки Гонконга о санкциях из-за связей с россией

Заместитель помощника министра финансов США по Азии и Ближнему Востоку в Управлении по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (TFFC) Джесси Бейкер встретился с представителями финансовых учреждений Гонконга, чтобы предостеречь их от ведения бизнеса с россией. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на свои источники.

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Встреча состоялась 11 декабря и в ней приняли участие, в том числе, представители крупнейших в Гонконге банков HSBC, Standard Chartered и Bank of China. При этом деталей встречи собеседник не раскрыл.

Отмечается, что встреча прошла на фоне недавнего письма американских конгрессменов с требованием ужесточить санкции в отношении Москвы.

Напомним

«Минфин» писал, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки Газпромбанк и еще более 50 российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора рф.

OFAC также выпустило отдельное разъяснение, предупредившее о риске применения санкций за работу с системой передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка, которую кремль создал и использует для уклонения от санкций.

После чего Турция подняла вопрос о смягчении санкций в отношении российского Газпромбанка во время переговоров с американской делегацией, возглавляемой госсекретарем США Энтони Блинкеном.