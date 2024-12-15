Турция попросила США смягчить санкции в отношении Газпромбанка

Турция подняла вопрос о смягчении санкций в отношении российского Газпромбанка (ГПБ) во время переговоров с американской делегацией, возглавляемой госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщает Hurriyet, Анкара направила официальные заявки на исключение Газпромбанка из санкционного списка, что, в случае положительного решения, позволит Турции продолжать проводить через ГПБ финансовые операции.

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Что известно

По словам корреспондентки издания Ханде Фират, американская сторона заявила, что знает о таких обращениях и она уже рассматривает данный вопрос.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар ранее заявил, что введенные США санкции против Газпромбанка напрямую повлияют на Турцию. Он напомнил, что россия остается одним из ключевых поставщиков газа для страны, что делает сотрудничество с Газпромбанком особенно важным.

В ноябре США ввели ограничения против более 50 российских банков, включая Газпромбанк, а также против более 40 российских регистраторов ценных бумаг. Санкции вступят в силу 20 декабря. Через Газпромбанк осуществлялись расчеты за газ, в том числе с так называемыми «недружественными странами».

Детали

Введение рестрикций вызвало обеспокоенность не только у Турции. В начале декабря Европейский союз призвал США рассмотреть возможность послаблений в отношении Газпромбанка, учитывая его ключевую роль в обеспечении поставок российского газа. По данным Bloomberg, представители европейских властей и бизнеса предупредили, что санкции против ГПБ могут угрожать стабильности поставок газа в регионе. В результате ЕС и США начали обсуждать возможные формы и масштабы смягчения ограничений.

После включения Газпромбанка в санкционный список владимир путин подписал указ, отменяющий обязательное использование Газпромбанка для расчетов за газ. Ранее, согласно указу от 31 марта 2022 года, иностранные покупатели должны были открывать рублевые счета в Газпромбанке, перечислять средства в иностранной валюте, которые затем конвертировались в рубли на Московской бирже.

Эти рубли зачислялись на рублевый счет покупателя и использовались для оплаты газа. После внесенных изменений расчеты стали более гибкими: теперь российские поставщики могут принимать платежи от третьих лиц, а обязательства по оплате газа могут быть погашены через безналичный зачет взаимных долгов.