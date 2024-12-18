350 моделей Onlyfans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода. Уплачено 59,0 млн грн НДФЛ и военного сбора. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Модели OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода — Гетманцев
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Деньги для Украины
«Это очень важные деньги для страны во время войны и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и взнос в победу. Факт, что девушки не уплатили налог своевременно не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют. В дальнейшем — не совершайте ошибок», — написал Гетманцев.
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Кроме того, глава Налогового комитета прокомментировал преследование по ст. 301 УК.
«Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой „морально осуждает“, а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать. Честность по отношению к самим себе — то, чего нам сегодня очень не хватает. Буду настаивать на включении законопроекта коллег о декриминализации ст. 301 в ПД ВР», — подытожил Гетманцев.
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Комментарии - 7
а якщо серйозно, ну це ж столітня мудрість «Хочеш контролювати заборонене — легалізуй»
Но вообще-то мозгами намного больше, чем куртизанками — экспорт ИТ услуг на сегодня около 11% всего экспорта страны.
Вот и пытается стрясти налоги с моделей.
Хотя они могут просто уехать в другую страну и всё, никакое украинское законодательство их там не достанет…
О «контрольных закупках» у женщин легкого поведения, проводимых представителями полиции — я вообще молчу, так как это полная жесть. Как и о том что эта вся сфера исторически всегда контролировалась и крышевалась представителями наших правоохранительных органов.