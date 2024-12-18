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18 декабря 2024, 11:34 Читати українською

Модели OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода — Гетманцев

350 моделей Onlyfans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода. Уплачено 59,0 млн грн НДФЛ и военного сбора. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

350 моделей Onlyfans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода.
Фото: depositphotos

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Деньги для Украины

«Это очень важные деньги для страны во время войны и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и взнос в победу. Факт, что девушки не уплатили налог своевременно не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют. В дальнейшем — не совершайте ошибок», — написал Гетманцев.

Читайте: Число украинских аккаунтов OnlyFans растет в три раза каждый год. Гетманцев призывает платить налоги

Кроме того, глава Налогового комитета прокомментировал преследование по ст. 301 УК.

«Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой „морально осуждает“, а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать. Честность по отношению к самим себе — то, чего нам сегодня очень не хватает. Буду настаивать на включении законопроекта коллег о декриминализации ст. 301 в ПД ВР», — подытожил Гетманцев.

Читайте: Контент-мейкер на OnlyFans уплатила в бюджет более 13,2 млн грн — Гетманцев

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+45
nitrolog
nitrolog
18 декабря 2024, 12:05
#
Гарна стаття експорту, на рівні з айті буде, вагіна може приносити додаткову користь))
а якщо серйозно, ну це ж столітня мудрість «Хочеш контролювати заборонене — легалізуй»
+
+45
Riojas
Riojas
18 декабря 2024, 12:55
#
Просто смешно это запрещать. Особенно когда наши силовики делают контрольные закупки.
+
+15
invaderzim8
invaderzim8
18 декабря 2024, 14:06
#
Раньше мозгами страна зарабатывала, а теперь только куртизанками
+
0
Kanarej
Kanarej
18 декабря 2024, 16:27
#
Вопрос, только, какими мозгами страна раньше зарабатывала, и когда это было? :)
Но вообще-то мозгами намного больше, чем куртизанками — экспорт ИТ услуг на сегодня около 11% всего экспорта страны.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
18 декабря 2024, 14:12
#
Якщо ще офіційно ескорт послуги запустити — то взагалі, но стяття доходів в Бюджеті буде.
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
18 декабря 2024, 14:33
#
Гетьманцев наверное просто бесится, что не может на онлифанс как женщины зарабатывать :) :-)
Вот и пытается стрясти налоги с моделей.
Хотя они могут просто уехать в другую страну и всё, никакое украинское законодательство их там не достанет…
+
0
Kanarej
Kanarej
18 декабря 2024, 16:28
#
«общество одной рукой „морально осуждает“, а другой берет деньги на армию», а третьей — полиция шьет дела, так как на сегодня это все еще уголовная статья. Не забываем, что мы живем в постУССР.
О «контрольных закупках» у женщин легкого поведения, проводимых представителями полиции — я вообще молчу, так как это полная жесть. Как и о том что эта вся сфера исторически всегда контролировалась и крышевалась представителями наших правоохранительных органов.
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