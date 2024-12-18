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18 декабря 2024, 10:16 Читати українською

Стоимость новогоднего стола выросла почти на четверть: как изменились цены

Стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четырех человек вырастет почти на четверть и обойдется украинцам в 3594 гривен. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на Национальный научный центр «Институт аграрной экономики».

Стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четырех человек вырастет почти на четверть и обойдется украинцам в 3594 гривен.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены

По подсчетам ученых ИАЭ, новогоднее меню из блюд, традиционных для стола: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т. п. будут стоить в расчете на среднестатистическую семью из четырех человек около 3594,05 грн, это на 24,8% дороже новогоднего меню в прошлом году.

В этом году салат «Оливье» (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 384,41 грн, что на 17,7% больше, чем при праздновании нового 2024 года. Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса — 160 грн за 0,5 кг (рост цен на 11,1% в зависимости от производителя). Кроме того, значительно подорожали овощи.

Читайте: Больше, чем у Госстата: «Минфин» посчитал, насколько реально выросли цены

Цена картофеля выросла на 70% по сравнению с прошлым годом, так что за 580 г придется заплатить 20,01 грн, за две морковки — 8,41 грн (+ 98,7%), а за две луковицы — в 4,16 грн (+ 5,7%). В то же время стоимость соленых огурцов не изменилась — 38,21 за 200 г. На остальные компоненты праздничного салата цены также повысились: 6 шт. яиц куриных (360 г) стоят 46,82 грн (+35,4%), зеленый горошек — 56,05 грн за 0,5 кг (+24,6%). Заправить салат майонезом (350 г) обойдется в 50,75 грн (+12%).

В результате роста цен на составляющие салата «Селедка под шубой» (1,570 кг продуктов) будет стоить на 21,9% дороже — 168,19 грн. Львиную долю стоимости традиционного салата составит филе сельди — за 0,5 кг 119 грн. Майонез (180 г) обойдется в 22,90 грн. Более чем вдвое против прошлого года выросли цены на овощи, за 2 картофелины (280 г) придется отдать 9,66 грн, за 1 морковку (190 г) — 5,71 грн, 1 свеклу (250 г) — 4,86 грн, 1 луковицу (170 г) — 3,08 грн.

Расходы на мясные продукты выросли за год на 13,4%. За 350 г сырокопченой колбасы «Брауншвейская» заплатим 334 грн (на 19% больше против цен 2023 года), полкило бекона запеченного — 227 грн (+11%), килограмм битка из свинины (свежего) — 294 грн (+12%) .

Мясо птицы по состоянию на конец 2024 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 174 грн (рост цены на 9%). В общей сложности стоимость 2,850 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 1029 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 119 грн. Молочные продукты в этом году существенно прибавили в цене. Так, за сыр (300 г) заплатим 148,5 грн (+28%), а пачка масла сливочного (200 г) — 104 грн (+44%).

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 496 грн — на 32% больше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 65 грн (+70%), грибы шампиньона (1 кг) — 157 грн (+15%), перец сладкий (0,5 кг) — 99 грн (+38%), огурцы свежие (0,5 кг) — 55 грн (+22%), помидоры свежие (1 кг) — 120 грн (+42%).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 254 грн (рост стоимости на 49%). За 2 кг мандаринов заплатим 177 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем 62 грн, 1 лимон (200 г) — 15 грн.

Батон белого хлеба обойдется в 28 грн (+19%). Шоколадные конфеты — в среднем 280 грн за 1 кг (+40%).

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75л) обойдется в 209 грн. Чуть больше — 263 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренда «Шабо» 5-летней выдержки. Цены выросли соответственно на 17% и 25%.

Кроме того, безалкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 110,95 грн. (рост в цене на 7,3%). За 950 мл сока «Наш Сок» мультивитамин с мякотью придется заплатить 39,50 грн (+9%), за напиток «Кока-кола» (1,75 л) — 48,22 грн (+6%), за минеральная вода «Моршинская» (1,5 л) — 23,23 грн (+7%).

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 739 грн. В зависимости от производителя банка стограммовой красной икры обойдется в среднем 420 грн, а 180 г красной рыбы — 319 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 4333,05 грн.

Методика расчета

Расчет стоимости новогоднего стола 2025 года произведен Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 16 декабря 2024 г. года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2024, 11:19
#
Цьогоріч салат «Олів'є»

Ми що, москалі щоб салатом алів'є міряти вартість новорічного столу?
+
0
asdf2024
asdf2024
18 декабря 2024, 11:22
#
Думаешь сало не подорожало.
+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2024, 11:33
#
В твоєму алів'є є сало? Да ти зрадник православ’я.
+
+30
asdf2024
asdf2024
18 декабря 2024, 11:22
#
Очередные потужные рекорды.За стояв майдан.
+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2024, 11:36
#
За стояв майдан.

В Росії продукти подорожлачи на чверть не дивлячись на те що раби стояли не на Майдані, а на колінах
https://www.dw.com/ru/v-rossii-prodolzaetsa-rezkij-rost-cen-na-kartofel-i-slivocnoe-maslo/a-70741031
+
+12
TAN72
TAN72
18 декабря 2024, 13:05
#
Зато зарплата стабильно и даже ниже с введением новых налогов.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 декабря 2024, 14:21
#
Новорічний стіл подорожчав на 25%, проте офіційний рівень інфляції 9,6%. Чи вже 11,2%, не памʼятаю точно:) Математика — точна наука. Мабуть за рік щось подешевшало? Не розумію тільки що… Окрім нашого життя:)
+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2024, 14:29
#
Ну, якщо ти крім москальського алів'є більше нічого в житті не їси то твоя особиста інфляція вища, це так.
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