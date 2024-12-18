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18 декабря 2024, 9:43 Читати українською

Акции «Газпрома» обвалились до минимума за 16 лет

Акции российского газового гиганта «Газпром» во вторник обвалились до минимума с января 2009 года, упав до 106,1 рубля за штуку. Об этом сообщает The Moscow Times.

Акции российского газового гиганта «Газпром» во вторник обвалились до минимума с января 2009 года, упав до 106,1 рубля за штуку.
Фото: depositphotos

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Обвал акций

Это на 2,4% ниже уровня закрытия понедельника. В целом, с начала 2024 года ценные бумаги «Газпрома» подешевели на 33,5%.

Акции начали падать около недели назад после заявления Еврокомиссии о том, что в ЕС готовы к прекращению транзита российского газа и не ожидают значительного влияния на цены. Во вторник Еврокомиссия подтвердила Bloomberg, что в ЕС готовы расторгнуть договор на транзит и имеют альтернативные источники поставок.

Читайте: Убыток Газпрома за девять месяцев составил более $3 миллиарда

Падение экспорта газа также уменьшило прибыль компании. «Газпром» потерял более 80% европейского экспорта по сравнению с 2021 годом, поставки упали до 28 млрд куб. м — уровня второй половины 1970-х годов.

По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, в ближайшее время диапазон 100−115 руб. за ценную бумагу — это максимум для акций «Газпрома».

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
3212242
3212242
18 декабря 2024, 10:55
#
Для чого давати посилання на руснявий ресурс і давати йому трафік? Редакція на двох стільцях сидить?
+
+30
R S
R S
18 декабря 2024, 11:16
#
Большинство наших чиновников «на двох стільцях сидять», но вас это не смущает почему-то.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
18 декабря 2024, 11:29
#

А зачем брать деньги с рашки за транзит газа?)
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