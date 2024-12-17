Ripple запустила собственный стейблкоин RLUSD

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RLUSD предназначен для поддержания постоянной стоимости одного доллара США. Ripple USD, выпущенный на базе блокчейнов XRP Ledger и Ethereum, полностью снабжен отдельным резервом наличных и их эквивалентов и обменивается 1:1 на доллары США.

RLUSD изначально будет размещен на нескольких биржах и криптоплатформах, включая Uphold, MoonPay, Archax и CoinMENA, с последующим листингом на Bitso, Bullish,Bitstamp, Mercado Bitcoin и Independent Reserve, Zero Hash и другие в ближайшие недели.

Джек Макдональд, старший вице-президент Ripple, сказал в интервью CoinDesk, что RLUSD изначально будет доступен в регионах Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Великобритании и Ближнего Востока через своих партнеров по распределению и обмену.

В начале токен не будет доступен в ЕС, поскольку у Ripple нет необходимой лицензии согласно правилам блока MiCAR, но компания «активно изучает» пути выхода на рынок блока, отметил Макдональд.

Предупреждение о волатильности

RLUSD, стремящийся удерживать цену в $1, может наблюдать необычную волатильность из-за раннего спроса трейдеров и ограниченного предложения.

«В первые дни до стабилизации рынка может возникнуть дефицит предложения», — предупредил Дэвид Шварц, главный технический директор Ripple.

Напомним

«Минфин» писал, что Департамент финансовых услуг Нью-Йорка одобрил стейблкоин RLUSD от Ripple для торговли.