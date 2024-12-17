12 стран Европы договорились об усиленных мерах против «теневого флота» рф

Группа из 12 государств, входящих в формат Нордически-Балтийской восьмерки «плюс», договорилась усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый теневой флот россии. Об этом говорится в совместном заявлении этих государств, которое располагает «Европейской правдой».

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Государства Нордически-Балтийской восьмерки «плюс», расположенные у Балтийского и Северного морей, отныне будут требовать доказательства страхования от подозрительных судов, проходящих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, пролив между Данией и Швецией и Финский залив.

«Информация, собранная государствами-участниками, в частности, относительно тех судов, которые решили не отвечать на запросы, будет оцениваться и анализироваться совместно с нашими международными партнерами», — говорится в заявлении.

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Государства подчеркнули, что «решительно настроены» привлечь к ответственности «теневой флот», в том числе путем санкций, за поддержку, которую он оказывает войне россии против Украины.

Напомним

Формат «Нордично-Балтийской восьмерки плюс» охватывает страны Балтии, Великобританию, Данию, Исландию, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Финляндию и Швецию.

Россия организовала «теневой флот» из более чем 600 танкеров, владельцы которых часто скрываются через подставные компании, и использовала его, чтобы уклониться от ценового лимита G7 в $60 за баррель. Иран и Венесуэла также используют тактику для подобных целей.

Эти суда не только скрипучие и в большинстве своем нерегулируемые, они часто и не застрахованы. В случае утечки или более серьезного разлива правительствам будет тяжело привлечь эти суда к ответственности.

Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против россии, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский «теневой флот» и ослабить российский военно-промышленный комплекс.