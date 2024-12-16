«Тысяча Зеленского»: еще 2 миллиона украинцев получили средства

Украинцы, оформившие заявки 2 и 3 декабря, получили выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка», их количество составляет 2 млн человек, из которых 444 тыс. заявок оформлено на детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Что известно

Отмечается, что уже 4,4 млн. граждан получили финансовую помощь от государства, в том числе 964 тыс. выплат на детей.

«Мы видим, что полученные средства люди направляют преимущественно на оплату коммунальных услуг. Оплачивая свет, отопление или газ, мы поддерживаем нашу энергетику, которую враг пытается уничтожить», — рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что также важно покупать украинские лекарства и книги или оплачивать другие локальные услуги, поскольку это поддержка бизнеса, который создает рабочие места в Украине и налоги которого идут на финансирование Сил обороны.

«Можно самостоятельно направить полученную 1000 грн в армию через благотворительные фонды, которые превратят донаты в дроны, РЭБы или средства тактической медицины для наших воинов», — подчеркнула Свириденко.

По состоянию на 16 декабря общее количество заявок для участия в программе в «Действии» достигло 7,5 млн, из них 2 млн — на выплаты для детей.

В процессе проверки около 130 тыс. заявки были отклонены из-за несоответствия условиям программы, в частности от граждан, находящихся за границей.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что чаще всего тратят «тысячу Зеленского» на:

коммуналку — 63%

мобильная связь — 17%

Только 4% задонатили деньги на ВСУ.