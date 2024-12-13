На закупку дронов выделят дополнительно более 1 миллиарда — Шмыгаль

Министерство обороны выделит дополнительно 1,1 млрд. грн. для закупки беспилотников для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, эти средства будут перечислены непосредственно бригадам для финансирования наиболее важных потребностей.

Шмыгаль отметил, что всего в этом месяце Минобороны напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд грн.

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Всего за 11 месяцев этого года прямое финансирование составило 27,2 млрд. грн., из которых 8,8 млрд. направлено на закупку беспилотников.

В следующем 2025 году на закупку дронов в госбюджете выделено 100 млрд грн.