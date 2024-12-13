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13 декабря 2024, 16:35 Читати українською

НБУ представил квадратную памятную монету из серебра «Цифровое государство» (фото)

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету из серебра «Цифровое государство», посвященную достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций.

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету из серебра «Цифровое государство», посвященную достижениям Украины в сфере цифровых технологий и инноваций.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДизайнНа аверсе памятной монеты «Цифровое государство» в центре композиции размещен малый государственный герб Украины, окруженный электронной сетью.
Фото: t.me/mintsyfra

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Дизайн

На аверсе памятной монеты «Цифровое государство» в центре композиции размещен малый государственный герб Украины, окруженный электронной сетью.

Эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, с помощью новейших технологий объединившее все аспекты жизни своих граждан.

В этой сети можно увидеть символическое объединение запада, востока, юга и севера под единственным гербом, дополнительно подчеркивающим технологическое единство страны.

На ее реверсе изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. Этот код не случайен — в нем зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр.

Внизу справа указана надпись ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на которую приведен стилизованный курсор компьютерной мышки. Композиция символизирует основу цифрового мира, подчеркивая важность технологий для развития страны.

Характеристики

  • памятная монета «Цифровое государство» введена в обращение 13 декабря 2024 года,
  • номинал — 10 гривен,
  • изготовлена в форме квадрата из серебра 999 пробы,
  • масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г,
  • группа монеты — гладкая,
  • тираж — до 7 500 штук.

Читайте также: НБУ вводит в обращение памятную монету «Украинский хлопок.

Где купить

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 9 января 2025 г., а также у банков-дистрибьюторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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