Новая почта открыла 50-е отделение в Польше

Сеть Новой почты в Польше стала самой большой по количеству точек сервиса за пределами Украины. 6 декабря компания открыла 50-е отделение в Польше, а именно в Кракове. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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Новое отделение работает по адресу: ул. Centralna 51, 31−586 Краков. В нем можно: приобрести упаковку, отправить и получить документы и посылки до 30 кг и в Украину, а также в другие страны Европы, где работает Новая почта. Отделение работает без выходных.

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Также в Польше доступно 25 000 почтоматов inPost для получения и отправки посылок и курьерская доставка, покрывающая более 100 населенных пунктов, в том числе 23 крупных города.

Первое отделение в Польше Новая почта открыла в октябре 2022 года. Они расположены в 31 городе, в каждом из 16 воеводств. А услугами компании сегодня пользуются 2000 бизнес-клиентов и 300 000 частных лиц.