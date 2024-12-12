НБУ прокомментировал ускорение инфляции в Украине

В ноябре 2024 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) ускорилась до 11,2% с 9,7% в октябре. В месячном исчислении цены выросли на 1,9%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Комментарий НБУ

По словам регулятора, фактические темпы роста цен превысили траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года.

Одним из основных факторов более быстрого роста инфляции стало дальнейшее ускоренное удорожание продуктов питания.

Меньше ожидаемых урожаев отдельных сельхозкультур обусловили сокращение их предложения и удорожание сырья для пищевой промышленности. Несколько быстрее, чем ожидалось, росли и административно регулируемые цены.

Фундаментальное инфляционное давление также усилилось больше, чем ожидалось: показатель базовой инфляции в ноябре вырос до 9,3% с 8,3% в октябре.

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Такая динамика обусловливалась как более быстрым подорожанием обработанных продуктов питания под влиянием большей стоимости продовольственного сырья, так и дальнейшим ростом затрат бизнеса, связанных с энергообеспечением, оплатой труда и эффектами от девальвации в предыдущие периоды.

Рост цен на сырые продукты питания стремительно ускорился — до 15,7% г/г

Жаркое лето и осень с длительными периодами без осадков отрицательно сказались на урожайности, сроках созревания, качестве и предложении ряда овощей и фруктов. В результате быстрее дорожали овощи борщового набора, огурцы и яблоки.

Также усиливалось давление со стороны производственных затрат, в частности электроэнергию для сохранения готовой продукции в торговых сетях и хранилищах.

Увеличение стоимости сырья, кормов и производственных затрат, в том числе на энергию, повлияло на цены на муку, крупу, молоко, яйца и мясо.

Базовая инфляция выросла до 9,3% г/г

Удорожание обработанных продовольственных товаров стремительно ускорилось до 12,5% г/г. Темпы роста цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия увеличились из-за более высоких производственных затрат.

Молочные продукты в дальнейшем дорожали под влиянием роста закупочных цен на молоко-сырье и производственных затрат, а также ввиду роста спроса европейских трейдеров на сливочное масло украинского производства.

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Быстрее дорожали отдельные импортные товары, в том числе кофе, чай, шоколад, рыба и морепродукты. Цены на подсолнечное масло стремительно росли под влиянием его удорожания на мировых рынках и высокого экспортного спроса. Усиление давления со стороны производственных затрат обусловило скорее рост стоимости мясных продуктов.

Цены на непродовольственные товары ускорили рост (на 3,6% г/г), прежде всего, под влиянием курсового фактора в предыдущие периоды. Это, вероятно, повлияло и на замедление понижения цен на одежду и обувь.

Услуги также дорожали несколько быстрее — на 11,2% г/г. Так, стремительнее росли цены на финансовые услуги и услуги связи, образования, культуры и отдыха, ресторанов и гостиниц, личного ухода. Замедлился рост стоимости транспортных услуг и эксплуатации собственных транспортных средств, а также страхования.

Темпы роста административно регулируемых цен ускорились — до 15,1% г/г

Стремительнее дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием курсовых эффектов в предыдущие месяцы и борьбы с теневой продукцией.

Повышение с 1 января 2025 года акцизов на табачные изделия может мотивировать производителей и импортеров заранее поднимать цены.

Увеличился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. По-прежнему административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения.

Удорожание горючего стремительно замедлилось — до 0,6% р/с

Спрос на рынке топлива по-прежнему оставался сдержанным на фоне значительного предложения и преимущественно нисходящей динамики мировых цен на нефть.

Прогноз НБУ

По словам регулятора, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом, предложения отдельных продуктов питания, значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.

В то же время НБУ ожидает, что в следующем году инфляция постепенно вернется на траекторию снижения и в дальнейшем будет направляться к цели НБУ — 5%.

«Этому будут способствовать постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, ожидаемое наращивание урожаев, ослабление внешнего ценового давления, а также меры процентной и валютно-курсовой политики НБУ», — говорится в сообщении Нацбанка.