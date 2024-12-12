За январь-ноябрь 2024 года объем экспортной выручки Украины достиг $8 млрд. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
Объем экспортной выручки Украины вырос на 21% — НБУ
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«Это почти на 21% больше, чем за соответствующий период в прошлом году», — отметил он.
Этот результат достигли при том, что цены на основные позиции экспорта были ниже, чем в прошлом году.
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«Это свидетельствует, что принимаемые правительством и Национальным банком меры даются в знаки», — сказал Пышный.
Кроме того, по его словам, регулятор считает, что соответствующий вклад в такой объем валютной выручки осуществляется поддержанием макрофинансовой стабильности и функционированием режима управляемой гибкости курса.
Напомним
«Минфин» писал, что по итогам 2024 года ожидается экспорт сахара из Украины более 700 тыс. тонн, что станет наибольшим показателем, начиная с 2000 года.
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