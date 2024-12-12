Укрпочта анонсировала благотворительный почтовый выпуск «Usyk. Мир любит сильных» в честь самого титулованного украинского боксера-любителя, абсолютного чемпиона мира в тяжелом и сверхтяжелом весе Александра Усика. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта анонсировала новую марку с изображением Усика (фото)
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Отмечается, что часть средств по продаже Укрпочта передаст благотворительному фонду Usyk Foundation, созданному для поддержки Сил Обороны и пострадавших от российской агрессии украинцев.
Почтовый набор включает: лист «Usyk. Мир любит сильных», конверт Первый день и карточку.
Характеристики
- художник — Сергей Техов;
- дата выпуска (год) — 2024;
- количество марок в листе — 6;
- номинал каждой почтовой марки — 6х (U+5);
- тираж — 420 000 экземпляров.
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Где купить
Предзаказать почтовый набор «Usyk. Мир любит сильных», который выйдет в продажу 16 декабря, можно на почтовом маркете. Его стоимость составляет 158 грн.
Напомним
«Минфин» писал, что в День защитников и защитниц Украины, 1 октября, НБУ презентовал памятную монету «Абсолютный», посвященную победе Усика над британским боксером Тайсоном Фьюри.
Бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.
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