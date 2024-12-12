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12 декабря 2024, 13:11 Читати українською

Укрпочта анонсировала новую марку с изображением Усика (фото)

Укрпочта анонсировала благотворительный почтовый выпуск «Usyk. Мир любит сильных» в честь самого титулованного украинского боксера-любителя, абсолютного чемпиона мира в тяжелом и сверхтяжелом весе Александра Усика. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта анонсировала благотворительный почтовый выпуск «Usyk.
Фото: t.me/igorsmelyansky

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Отмечается, что часть средств по продаже Укрпочта передаст благотворительному фонду Usyk Foundation, созданному для поддержки Сил Обороны и пострадавших от российской агрессии украинцев.

Почтовый набор включает: лист «Usyk. Мир любит сильных», конверт Первый день и карточку.

Характеристики

  • художник — Сергей Техов;
  • дата выпуска (год) — 2024;
  • количество марок в листе — 6;
  • номинал каждой почтовой марки — 6х (U+5);
  • тираж — 420 000 экземпляров.

Читайте также: Укрпочта выпустила марку в честь харьковской бригады «Хартия» (фото)

Где купить

Предзаказать почтовый набор «Usyk. Мир любит сильных», который выйдет в продажу 16 декабря, можно на почтовом маркете. Его стоимость составляет 158 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в День защитников и защитниц Украины, 1 октября, НБУ презентовал памятную монету «Абсолютный», посвященную победе Усика над британским боксером Тайсоном Фьюри.

Бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Саудовской Аравии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
torn
torn
12 декабря 2024, 14:12
#
Смелянский, а слабо отчитаться о росте объемов доставки? или Укрпочта теперь сосредоточится теперь исключительно на марках?
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