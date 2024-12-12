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12 декабря 2024, 10:43 Читати українською

Илон Маск стал самым «дорогим» человеком мира

Состояние Илона Маска выросло до $439,2 млрд, сообщил Bloomberg. Генеральный директор Tesla и SpaceX стал первым среди богатейших людей мира из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), чей капитал превысил отметку $400 млрд.

Состояние Илона Маска выросло до $439,2 млрд, сообщил Bloomberg.
Фото: Илон Маск

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Как изменился капитал Маска

Капитал Маска вырос примерно на $50 млрд после того, как SpaceX стала самым дорогим стартапом с оценкой $350 млрд. По размеру состояния Маск опережает основателя Amazon Джеффа Безоса и главы Meta Марка Цукерберга.

Илон Маск в январе 2021 года стал самым богатым человеком в истории, обогнав главу Amazon Джеффа Безоса. Агентство тогда оценило состояние Маска в $194,8 млрд.

Читайте: Благодаря росту акций Tesla, Илон Маск стал еще богаче

Ранее Bloomberg отмечал, что рост благосостояния Маска продолжается с победы Дональда Трампа на выборах президента США. Маск был одним из немногих крупных бизнесменов, публично поддержавших кандидатуру республиканца.

Напомним

Маск к 2027 году может стать первым в мире долларовым триллионером, сообщала газета The Guardian со ссылкой на доклад аналитической группы Informa Connect Academy. По их оценкам, состояние Маска в среднем росло на 110% в год.

Вторым в мире долларовым триллионером, по прогнозам, к 2028 году станет основатель Adani, индийский миллиардер Гаутам Адани. Преодолеть планку в $1 трлн в 2028 году также может состояние главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанги и индонезийского магната Праджого Пангесту.

Маск увеличил свое личное состояние после победы Трампа больше, чем кто-либо другой из индекса миллиардеров Bloomberg. Акции Tesla подскочили на 28% с момента закрытия торгов 5 ноября, увеличив его состояние на $50 млрд до $313,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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