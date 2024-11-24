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24 ноября 2024, 11:52 Читати українською

Благодаря росту акций Tesla, Илон Маск стал еще богаче

В пятницу, 22 ноября, состояние Илона Маска достигло исторического максимума благодаря росту акций Tesla Inc и успешному привлечению финансирования его стартапом искусственного интеллекта xAI, оцененного в $50 млрд, сообщает Bloomberg.

В пятницу, 22 ноября, состояние Илона Маска достигло исторического максимума благодаря росту акций Tesla Inc и успешному привлечению финансирования его стартапом искусственного интеллекта xAI, оцененного в $50 млрд, сообщает Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗначительное увеличение стоимости компаний Маска наблюдается после победы Дональда Трампа на президентских выборах, что способствовало повышению внимания к его деятельности.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Значительное увеличение стоимости компаний Маска наблюдается после победы Дональда Трампа на президентских выборах, что способствовало повышению внимания к его деятельности. Акции Tesla выросли на 3,8% в день, а общий прирост с 4 ноября составляет 45%, прибавив компании около $350 млрд рыночной капитализации.

Также инвесторы проявили повышенный интерес к xAI, стоимость которой выросла вдвое с мая. Ранее на этой неделе Трамп вместе с Маском посетили запуск SpaceX, компании, которая сейчас обсуждает продажу акций, что может увеличить ее оценку более чем до $250 млрд.

Илон Маск, остающийся самым богатым человеком в мире, побил собственный рекорд состояния, установленный в ноябре 2021 года. Более двух третей его состояния составляют акции и опционы Tesla, а их стоимость выросла на 35% с момента выборов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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puhvx
puhvx
24 ноября 2024, 19:58
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