Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 20 000 пунктов

Индекс NASDAQ Composite 11 декабря вырос на 1,7%, до 20022,62 пункта. Отметку в 20 000 пунктов один из главных индикаторов американского рынка акций превысил впервые в истории. Предыдущий рубеж — 19 000 пунктов — NASDAQ Composite перешагнул всего в начале ноября. Всего с начала этого года индекс вырос на 33,4%.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на рынке

Акции технологических компаний дорожают на ожиданиях смягчение регулирования при президентстве Дональда Трампа и ставках на рост прибыли за счет ИИ в следующих кварталах, пишет Reuters.

Росту рынка также способствовал отчет по инфляции, который усилил надежды на снижение ставки ФРС на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal. В ноябре потребительские цены в США выросли на 2,7% год к году, что совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.

Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,3%, что также совпало с прогнозами.

Читайте: Инфляция в США ускорилась до максимума за 7 месяцев

Ставка ФРС

Хотя ценовое давление остается несколько повышенным, в последние недели инвесторы стали более уверены в том, что ставки продолжат падать, отмечает издание.

Читайте: Инвестиции в фондовый рынок: куда вкладывать в 2025 году