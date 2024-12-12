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12 декабря 2024, 10:14 Читати українською

Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 20 000 пунктов

Индекс NASDAQ Composite 11 декабря вырос на 1,7%, до 20022,62 пункта. Отметку в 20 000 пунктов один из главных индикаторов американского рынка акций превысил впервые в истории. Предыдущий рубеж — 19 000 пунктов — NASDAQ Composite перешагнул всего в начале ноября. Всего с начала этого года индекс вырос на 33,4%.

Индекс NASDAQ Composite 11 декабря вырос на 1,7%, до 20022,62 пункта.
Фото: depositphotos

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Что происходит на рынке

Акции технологических компаний дорожают на ожиданиях смягчение регулирования при президентстве Дональда Трампа и ставках на рост прибыли за счет ИИ в следующих кварталах, пишет Reuters.

Росту рынка также способствовал отчет по инфляции, который усилил надежды на снижение ставки ФРС на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal. В ноябре потребительские цены в США выросли на 2,7% год к году, что совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.

Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,3%, что также совпало с прогнозами.

Читайте: Инфляция в США ускорилась до максимума за 7 месяцев

Ставка ФРС

Хотя ценовое давление остается несколько повышенным, в последние недели инвесторы стали более уверены в том, что ставки продолжат падать, отмечает издание.

Читайте: Инвестиции в фондовый рынок: куда вкладывать в 2025 году

По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность понижения ставки 18 декабря на 25 базисных пунктов, до 4,25−4,5%, трейдеры оценивают в 94,7%. Наиболее вероятным на конец следующего года они видят сценарий, при котором ставка опустится до 3,75−4% (вероятность 31,5%).

Инвестирование в IPO

Уже за 30 дней вы отберете компании с помощью фильтров, сервисов и отчетов, узнаете методы повышения аллокации и продажи компании в первый день торгов, и главное — сформируете портфель из IPO компаний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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