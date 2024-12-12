Индекс NASDAQ Composite 11 декабря вырос на 1,7%, до 20022,62 пункта. Отметку в 20 000 пунктов один из главных индикаторов американского рынка акций превысил впервые в истории. Предыдущий рубеж — 19 000 пунктов — NASDAQ Composite перешагнул всего в начале ноября. Всего с начала этого года индекс вырос на 33,4%.
Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 20 000 пунктов
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Что происходит на рынке
Акции технологических компаний дорожают на ожиданиях смягчение регулирования при президентстве Дональда Трампа и ставках на рост прибыли за счет ИИ в следующих кварталах, пишет Reuters.
Росту рынка также способствовал отчет по инфляции, который усилил надежды на снижение ставки ФРС на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal. В ноябре потребительские цены в США выросли на 2,7% год к году, что совпало с ожиданиями аналитиков и рынка.
Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,3%, что также совпало с прогнозами.
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Ставка ФРС
Хотя ценовое давление остается несколько повышенным, в последние недели инвесторы стали более уверены в том, что ставки продолжат падать, отмечает издание.
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По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность понижения ставки 18 декабря на 25 базисных пунктов, до 4,25−4,5%, трейдеры оценивают в 94,7%. Наиболее вероятным на конец следующего года они видят сценарий, при котором ставка опустится до 3,75−4% (вероятность 31,5%).
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