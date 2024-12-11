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11 декабря 2024, 19:37 Читати українською

Инфляция в США ускорилась до максимума за 7 месяцев

В ноябре 2024 года потребительские цены в США выросли больше всего за семь месяцев, но это вряд ли помешает Федеральной резервной системе в третий раз подряд снизить процентную ставку на следующей неделе на фоне охлаждения рынка труда. Об этом сообщает Reuters.

В ноябре 2024 года потребительские цены в США выросли больше всего за семь месяцев, но это вряд ли помешает Федеральной резервной системе в третий раз подряд снизить процентную ставку на следующей неделе на фоне охлаждения рынка труда.
Фото: pixabay.com

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Рост инфляции, о котором сообщило Министерство труда в среду, произошел в основном из-за повышения цен на продукты питания, а также удорожания номеров в мотелях и гостиницах.

Арендная плата, которая была основной движущей силой инфляции, росла медленнее всего с июля 2021 года. Это хороший предвестник для прогноза инфляции.

Индекс потребительских цен вырос на 0,3% в прошлом месяце, что является самым большим ростом с апреля после повышения на 0,2% в течение четырех месяцев подряд, сообщило Бюро статистики труда Министерства труда США.

Увеличение стоимости жилья на 0,3%, включая номера в гостиницах и мотелях, повлекло почти 40% рост Индекса потребительских цен. Стоимость жилья выросла на 0,4% в октябре. Стоимость жилья вне дома подскочила на 3,2% после роста на 0,4% в октябре.

Цены на продукты выросли на 0,4% после роста на 0,2% в октябре. Цены на продукты в продуктовых магазинах выросли на 0,5%, а стоимость яиц выросла на 8,2% из-за вспышки птичьего гриппа.

Говядина также стоила дороже, чем безалкогольные напитки. Но цены на зерновые и хлебобулочные изделия упали на 1,1%.

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За 12 месяцев по ноябрь Индекс потребительских цен вырос на 2,7% после повышения на 2,6% в октябре. Отмечается, что его рост соответствовал ожиданиям экономистов.

Годовой рост инфляции значительно замедлился с пика в 9,1% в июне 2022 года. Тем не менее, прогресс в понижении инфляции к целевому показателю центрального банка США в 2% за последние месяцы практически остановился.

Уровень безработицы вырос до 4,2% после того, как два месяца подряд держался на уровне 4,1%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bosyak
bosyak
11 декабря 2024, 20:41
#
Писати про інфляцію і не написати її фактичний рівень :) автор перевершив себе :)
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