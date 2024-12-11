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11 декабря 2024, 15:16 Читати українською

monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году — Гороховский

monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году. Об этом сообщил основатель финтеха Олег Гороховский в интервью для You-tube канала Бомбардир.

monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году.

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Гороховский заявил, что компания разрабатывала решение для снижения входного барьера в крипту для локального рынка. Инициатива свернулась после сопротивления со стороны регуляторов.

В то же время Гороховский верит, что с потенциальным смягчением регулирования сегмента в Украине в 2025 году команда сможет вернуться к его реализации.

«Есть спрос от людей. Если будет разрешение от регулятора, мы бы с удовольствием реализовали удобный сервис, как это делает mono», — сказал он.

Бизнесмен также сообщил, что у него есть личный портфель из разных криптовалют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 13

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0
Три літри
Три літри
11 декабря 2024, 15:29
#
На фоні рішення Гороховського стати святіше за НБУ і обмежити перекази користувачів це виглядає як ознака не дуже швидного розуму Олега бо він не розуміє що криптокарта це податки за невигідною ставкою які він має утримувати і перераховувати до бюджету.
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0
Riojas
Riojas
11 декабря 2024, 15:53
#
Предлагаете легализовать крипту без налогов? Так не будет, точнее вам конечно в любой обменке поменяют крипту на наличные без всяких вопросов, но дальше с этими деньгами будут сложности
+
0
Три літри
Три літри
11 декабря 2024, 15:58
#
1. Хіба я щось пропонував?
2. Продаж крипти вже опадатковується, чи треба про це зайвий раз нагадувати?
+
0
Riojas
Riojas
11 декабря 2024, 16:13
#
Ну просто странная предъява к легальному решению. Да, придется платить и декларировать, в лучшем случае по какой-то льготной ставке, а не от всей души 18+5
+
0
Три літри
Три літри
11 декабря 2024, 16:38
#
Легальне рішення має легальні наслідки для самого банку. Банк що перший раз, що цього разу робить вид що наслідків не існує в природі.

Але те що працює для банка розташованого поза межами України десь в ЄС — не працює для українського банку.

Але головне навіть не це, а вчорашнє рішення банку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2024, 16:59
#
Невже тепер інтернет торгівля на ОЛХ помре
через обмеження Монобанку на сумми
р2р-переказів між фізособами…
+
0
Три літри
Три літри
11 декабря 2024, 17:00
#
Спробуй перечитати меморандум: обмеження на витрати, не на доходи
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2024, 16:07
#
Ну да, очень неприятно отдавать с таким трудом заработанное в качестве налогов,
но ведь у ФОПов не 23%, как у наёмных без учета НДС, а всего 5% с оборота…
+
0
Три літри
Три літри
11 декабря 2024, 16:34
#
Це зі мною спілкується чатжпт? Сподіваюсь хоч безплатно?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 декабря 2024, 17:03
#
«бо він не розуміє що криптокарта це податки за невигідною ставкою»

А може ви не розумієте, що криптокарти використовують не тільки
для виводу у фіат але й для розрахунків криптою…
+
+15
bonv
bonv
11 декабря 2024, 15:49
#
Не лише у нього особистий портфель з різних криптовалют.
+
0
vovan9870
vovan9870
11 декабря 2024, 17:17
#
Краше би відновили інвестування в акції Tesla, щоб не давати заробляти на українцях різним мутним посередникам.
+
0
KValera
KValera
11 декабря 2024, 17:40
#
«…відродити своє рішення для криптовалюту…» не только лишь все, умеют писать правильно окончания…
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