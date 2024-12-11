monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году — Гороховский

monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году. Об этом сообщил основатель финтеха Олег Гороховский в интервью для You-tube канала Бомбардир.

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Гороховский заявил, что компания разрабатывала решение для снижения входного барьера в крипту для локального рынка. Инициатива свернулась после сопротивления со стороны регуляторов.

В то же время Гороховский верит, что с потенциальным смягчением регулирования сегмента в Украине в 2025 году команда сможет вернуться к его реализации.

«Есть спрос от людей. Если будет разрешение от регулятора, мы бы с удовольствием реализовали удобный сервис, как это делает mono», — сказал он.

Бизнесмен также сообщил, что у него есть личный портфель из разных криптовалют.