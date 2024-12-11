monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году. Об этом сообщил основатель финтеха Олег Гороховский в интервью для You-tube канала Бомбардир.
monobank планирует возродить свое решение для криптовалют в 2025 году — Гороховский
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Гороховский заявил, что компания разрабатывала решение для снижения входного барьера в крипту для локального рынка. Инициатива свернулась после сопротивления со стороны регуляторов.
В то же время Гороховский верит, что с потенциальным смягчением регулирования сегмента в Украине в 2025 году команда сможет вернуться к его реализации.
«Есть спрос от людей. Если будет разрешение от регулятора, мы бы с удовольствием реализовали удобный сервис, как это делает mono», — сказал он.
Бизнесмен также сообщил, что у него есть личный портфель из разных криптовалют.
Источник: Минфин
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Комментарии - 13
2. Продаж крипти вже опадатковується, чи треба про це зайвий раз нагадувати?
Але те що працює для банка розташованого поза межами України десь в ЄС — не працює для українського банку.
Але головне навіть не це, а вчорашнє рішення банку.
через обмеження Монобанку на сумми
р2р-переказів між фізособами…
но ведь у ФОПов не 23%, как у наёмных без учета НДС, а всего 5% с оборота…
А може ви не розумієте, що криптокарти використовують не тільки
для виводу у фіат але й для розрахунків криптою…