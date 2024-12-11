Цены на золото превысили $2700 за унцию впервые с конца ноября

Стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,65%, поднявшись до $2703,4 за унцию. Выше $2700 за унцию котировки поднялись впервые с 25 ноября.

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Что происходит с золотом

Золото дорожает третий день подряд. Поддержку драгоценному металлу оказывает напряженность на Ближнем Востоке и ожидания, что ФРС снизит ставку на заседании в декабре.

Согласно инструменту FedWatch, вероятность понижения ставки на заседании 18 декабря сейчас оценивается в 86,1%. Еще 13,9% приходится на сохранение ставки на текущем уровне 4,5−4,75%.

Росту фьючерсов также способствует новость о том, что Китай в ноябре после шестимесячной паузы возобновил покупки золота в свои резервы.

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Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 тыс. тройских унций — до 72,96 млн тройских унций.