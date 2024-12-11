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11 декабря 2024, 12:20 Читати українською

Цены на золото превысили $2700 за унцию впервые с конца ноября

Стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,65%, поднявшись до $2703,4 за унцию. Выше $2700 за унцию котировки поднялись впервые с 25 ноября.

Стоимость февральского фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,65%, поднявшись до $2703,4 за унцию по состоянию на 15:09 мск.
Фото: depositphotos

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Что происходит с золотом

Золото дорожает третий день подряд. Поддержку драгоценному металлу оказывает напряженность на Ближнем Востоке и ожидания, что ФРС снизит ставку на заседании в декабре.

Согласно инструменту FedWatch, вероятность понижения ставки на заседании 18 декабря сейчас оценивается в 86,1%. Еще 13,9% приходится на сохранение ставки на текущем уровне 4,5−4,75%.

Росту фьючерсов также способствует новость о том, что Китай в ноябре после шестимесячной паузы возобновил покупки золота в свои резервы.

Читайте: Цены на нефть и золото растут после падения режима Асада в Сирииґ

Согласно официальным данным, запасы золота в Народном банке Китая в прошлом месяце выросли на 160 тыс. тройских унций — до 72,96 млн тройских унций.

Цены на драгоценный металл на протяжении последних месяцев обновляли рекорды, в частности, благодаря началу цикла снижения ставки ФРС и увеличению спроса на золото как на актив-убежище из-за возросшей напряженности на Ближнем Востоке и Украине, пишет Bloomberg. На этом фоне котировки золота впервые в истории превысили $2800 за унцию.

Но после этого стоимость драгметалла начала корректироваться. Фьючерсы дешевели на фоне укрепления доллара США, курс которого вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Читайте: Новые рекорды цен на золото: стоит ли его покупать в надежде на дальнейший рост

Тем не менее цены на золото сейчас на 30% выше по сравнению с началом года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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