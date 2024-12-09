Цены на нефть и золото растут после падения режима Асада в Сирии

Цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как падение режима Башара Асада в Сирии внесло еще большую неопределенность в ближневосточную политику. Об этом пишет The Guardian .

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов до 71,90 долл. за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 87 центов до 68,07 долл. за баррель.

Спот-золото, считающееся безопасным убежищем, ранее выросло на 1% до 2 657,35 долл. за унцию, а сейчас торгуется на 0,8% выше.

Фондовые рынки Европы торгуются смешано: индекс FTSE 100 вырос на 19 пунктов, или на 0,2%, до 8327, благодаря акциям горнодобывающих компаний Немецкий Dax и итальянский FTSE MiB снизились на 0,2%, в то время как французский CAC опережает. из них на 0,36%.