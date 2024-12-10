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10 декабря 2024, 15:13 Читати українською

Тур Тейлор Свифт завершился рекордными доходами в $2,2 миллиарда

Тур известной американской певицы Тейлор Свифт «Eras» принес $2,2 миллиарда за почти двухлетний период, сделав его самым кассовым туром всех времен второй год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Pollstar.

Тур известной американской певицы Тейлор Свифт Eras принес $2,2 миллиарда за почти двухлетний период, сделав его самым кассовым туром всех времен второй год.
Фото: facebook.com/TaylorSwift

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Подробности

В Северной Америке тур Свифт принес около $1,04 млрд. Во всем мире эта цифра подскочит до $2,2 млрд.

«Мы являемся свидетелями становления истории. То, чего Тейлор Свифт и The Eras Tour достигли за 21 месяц на пяти континентах перед 10 миллионами поклонников, чрезвычайно и беспрецедентно. Приблизительное собрание тура в $2,2 млрд является самым высоким за все время и почти вдвое превышает второй по величине тур», — сказал Энди Генслер, главный редактор Pollstar & VenuesNow.

Вторым крупнейшим туром является тур британской рок-группы Coldplay «Music of the Spheres», которая продолжается с марта 2022 года и сейчас оценивается в $1,14 млрд. Тур не кончается и будет продолжаться в 2025 году.

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По приблизительным оценкам Pollstar, в туре Coldplay было продано более 10,3 млн билетов, в туре Тейлор Свифт — чуть более 10 млн, что означает, что певица продала больше билетов среди всех сольных исполнителей.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2024 года Тейлор Свифт впервые вошла в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes. По данным издания, состояние исполнительницы составляет $1,1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
10 декабря 2024, 16:15
#
Нормально так сатаністку продвінули.
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