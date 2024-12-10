Тур Тейлор Свифт завершился рекордными доходами в $2,2 миллиарда

Тур известной американской певицы Тейлор Свифт «Eras» принес $2,2 миллиарда за почти двухлетний период, сделав его самым кассовым туром всех времен второй год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Pollstar.

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В Северной Америке тур Свифт принес около $1,04 млрд. Во всем мире эта цифра подскочит до $2,2 млрд.

«Мы являемся свидетелями становления истории. То, чего Тейлор Свифт и The Eras Tour достигли за 21 месяц на пяти континентах перед 10 миллионами поклонников, чрезвычайно и беспрецедентно. Приблизительное собрание тура в $2,2 млрд является самым высоким за все время и почти вдвое превышает второй по величине тур», — сказал Энди Генслер, главный редактор Pollstar & VenuesNow.

Вторым крупнейшим туром является тур британской рок-группы Coldplay «Music of the Spheres», которая продолжается с марта 2022 года и сейчас оценивается в $1,14 млрд. Тур не кончается и будет продолжаться в 2025 году.

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По приблизительным оценкам Pollstar, в туре Coldplay было продано более 10,3 млн билетов, в туре Тейлор Свифт — чуть более 10 млн, что означает, что певица продала больше билетов среди всех сольных исполнителей.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2024 года Тейлор Свифт впервые вошла в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes. По данным издания, состояние исполнительницы составляет $1,1 млрд.