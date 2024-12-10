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10 декабря 2024, 14:12 Читати українською

Китайский BYD может превзойти Honda и Ford по количеству проданных авто в этом году

Крупнейший производитель электромобилей в Китае BYD увеличил долю рынка на фоне быстрого роста автомобильного рынка в мире в 2024 году, что создает условия для превышения глобальной годовой цели продаж BYD и опережения Ford и Honda. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший производитель электромобилей в Китае BYD увеличил долю рынка на фоне быстрого роста автомобильного рынка в мире в 2024 году, что создает условия для превышения глобальной годовой цели продаж BYD и опережения Ford и Honda.
Фото: chi-new-energy.com.ua

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В этом году BYD демонстрирует невероятный рост, наращивая производственные мощности и активно нанимая персонал, чтобы ускорить рост доходов, которые в третьем квартале превысили показатели лидера рынка электромобилей Tesla.

Благодаря стабильным продажам в Китае компания BYD уверенно движется к превышению своей годовой цели продаж в 4 млн автомобилей, что позволит ей обойти японскую Honda и американскую Ford в 2024 году.

Китайский гигант электромобилей продал 3,76 млн. автомобилей за 11 месяцев этого года, включая 506 804 авто в ноябре.

Благодаря большим продажам компания BYD укрепила свои позиции перед конкурентами. В ноябре продажи автомобилей в Китае выросли самыми быстрыми темпами с начала года по сравнению с аналогичным периодом благодаря правительственным субсидиям на обмен подержанных авто.

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По состоянию на 18 ноября количество субсидированных обменов автомобилей превысило 4 млн, согласно официальным данным. Без таких программ продажи автомобилей за год, может быть, сократились бы, в то время как за период январь-ноябрь наблюдался рост на 4,4%.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), доля BYD на китайском автомобильном рынке, на который приходится более 90% от общего объема продаж, в прошлом месяце выросла до 17,1% по сравнению с 12,5% в 2023 году.

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Для сравнения, два совместных предприятия Volkswagen из SAIC и FAW Group вместе заняли 11% рынка за период январь-ноябрь, тогда как в прошлом году их доля составила 14,2%.

Если такая динамика продаж сохранится, BYD может продать более 6 млн авто в течение следующих 12 месяцев, что сравнит ее с ведущими мировыми группами автопроизводителей, такими как General Motors и Stellantis.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 декабря 2024, 14:20
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У листопаді продажі автомобілів у Китаї зросли найшвидшими темпами з початку року,
порівняно з аналогічним періодом, завдяки урядовим субсидіям на обмін старих авто.
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