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10 декабря 2024, 11:54 Читати українською

В Банке Англии считают, что небанки — главный риск для финансовой стабильности

Небанковские финансовые учреждения, такие как пенсионные фонды, страховые компании, хедж-фонды и фонды денежного рынка могут представлять риски для финансовой стабильности, заявили в Банке Англии (BoE), передает FinTech Insider.

Небанковские финансовые учреждения, такие как пенсионные фонды, страховые компании, хедж-фонды и фонды денежного рынка могут представлять риски для финансовой стабильности, заявили в Банке Англии (BoE), передает FinTech Insider.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноПо словам заместителя председателя Банка по рынкам и банковской деятельности Дэйва Рамсдена, роль небанковских учреждений в финансовой системе растет.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам заместителя председателя Банка по рынкам и банковской деятельности Дэйва Рамсдена, роль небанковских учреждений в финансовой системе растет.

В своем выступлении на Официальном форуме денежно-кредитных и финансовых учреждений в Лондоне Рамсден сказал, что на небанковские финансовые учреждения приходится около половины общих активов в финансовых системах как Великобритании, так и всего мира.

«Это смещение имеет потенциальные преимущества благодаря расширению спектра каналов посредничества, уменьшению концентрации и улучшению распределения рисков, но мы также заметили, как небанковские учреждения могут создавать новые формы рисков ликвидности для финансовой стабильности в контексте эпохи после глобального финансового кризиса», — сказал Рамсден.

Подробности

Заместитель председателя Банка Англии также отметил, что отсутствие финансовой нестабильности, которая наблюдается в 2024 году, не означает, что продолжительная стабильность достигнута. «Сравнительно спокойные рыночные условия в этом году могут привести к большей склонности к риску в будущем», — сказал Рамсден.

Напомним — в сентябре Банк Англии призвал фирмы, предоставляющие финансовые услуги, присоединиться к консорциуму по искусственному интеллекту. Объединение будет контролировать использование ИИ в сфере финансовых услуг Великобритании.

Источник: Минфин
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