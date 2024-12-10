Европа готовится к волне IPO в условиях снижения ставок — Bloomberg

В 2025 году европейский рынок IPO, по прогнозам банкиров, продолжит восстанавливаться, несмотря на политические и экономические риски. Согласно данным Bloomberg , общий объем средств, привлеченных через первичные размещения акций в Европе в 2024 году, составил более $19 млрд, что на 30% больше, чем в 2023 году.

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Прогноз банкиров

Банкиры уверены, что позитивная динамика сохранится благодаря активизации сделок, поддерживаемых частным капиталом, и корпоративных реструктуризаций, таких как спин-оффы, отмечает агентство.

Прогнозы роста IPO в Европе, по данным Bloomberg, объясняются несколькими факторами.

Во-первых, снижаются ставки по займам, а фондовые индексы демонстрируют рекордные уровни, что делает рынок более привлекательным для размещений.

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Во-вторых, фонды прямых инвестиций стремятся реализовать накопленные активы, чтобы вернуть средства своим инвесторам. Компании также заинтересованы в выходе на биржу, чтобы привлекать капитал для дальнейшего роста и оптимизировать свои бизнес-структуры.

Среди ожидаемых размещений 2025 года аналитики называют такие компании, как HBX Group из Испании, Stada Arzneimittel AG из Германии, а также компании, поддерживаемые частным капиталом, включая Galderma Group AG и Planisware SA.

Также на IPO выйдут европейские корпорации, такие как Continental AG, планирующая спин-офф своего подразделения по автозапчастям, и шведская Embracer Group AB, готовящаяся выделить Asmodee Group AB.

На данный момент европейский рынок IPO все еще уступает своим историческим максимумам, включая показатели пандемийного периода, пишет Bloomberg. Многие компании отложили свои планы выхода на биржу из-за политической неопределенности, включая потенциальное влияние выборов в США и угрозу введения тарифов на импорт.

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Однако аналитики HSBC и BNP Paribas говорят, что эти риски могут быть компенсированы более низкими ставками в Европе и привлекательностью европейских акций для инвесторов.

Напомним

На европейском рынке IPO в текущем году преобладали крупные сделки, каждая из которых привлекала более $500 млн, подсчитали аналитики Bloomberg. Эти крупные IPO составили около 70% от общей суммы средств, привлеченных через первичное размещение акций в Европе.

Однако в будущем рынок станет более доступным для компаний среднего размера, уверены финансовые консультанты и аналитики.

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