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7 декабря 2024, 12:18 Читати українською

Число и объем IPO в мире в январе-сентябре снизились

Компании в январе-сентябре 2024 года провели 932 листинга на общую сумму $77,92 млрд по сравнению с соответственно 993 сделками на $97,49 млрд за аналогичный период прошлого года, по данным Dealogic.

Компании в январе-сентябре 2024 года провели 932 листинга на общую сумму $77,92 млрд по сравнению с соответственно 993 сделками на $97,49 млрд за аналогичный период прошлого года, по данным Dealogic.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДеталиВ третьем квартале в мире прошло 326 IPO, что является наибольшим показателем с конца прошлого года, по расчетам S&P Global Market Intelligence.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали

В третьем квартале в мире прошло 326 IPO, что является наибольшим показателем с конца прошлого года, по расчетам S&P Global Market Intelligence. Однако их совокупный объем составил всего $23,32 млрд, что оказалось самым низким уровнем примерно за пять лет.

«Глобальная активность IPO медленно восстанавливается после минимумов начала этого года, но сделки значительно отстают от темпов последних лет», — говорится в отчете S&P Global.

Читайте: Оман становится новым центром IPO на Ближнем Востоке

На пике бума в 2021 году в мире состоялись 2256 первичных размещений акций на сумму $459,73 млрд.

Многие эксперты ожидают активизации IPO в следующем году.

Ситуация с листингом в США, Европе и некоторых частях Азии в следующем году выглядит обнадеживающей, заявлял в конце ноября президент Nasdaq Тал Коэн. Эту точку зрения разделяют и в EY, ожидая всплеска новых листингов по мере восстановления рынков.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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