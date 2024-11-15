«Киевстар» может провести IPO в США

Группа Veon рассматривает возможность IPO мобильного оператора «Киевстар» на американской бирже. Об этом рассказал гендиректор Veon Каан Терзиоглу в интервью Reuters.

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Выход на биржу

IPO может состояться уже в следующем году, хотя окончательное решение еще не принято. Если это произойдет, Киевстар станет первой украинской компанией, акции которой будут котироваться в США.

«Мы еще не приняли эти решения, но настроены тщательно обдумать IPO наших местных активов. И однозначно Киевстар — один из тех активов, которые могут быть в русле этого процесса», — сказал топ-менеджер.

Veon еще не обсуждал этот вопрос с украинскими должностными лицами, потому что процесс находится на ранней стадии.

Предыстория

Ранее рассматривалась возможность листинга в Варшаве или Лондоне. «Что касается проведения IPO на украинском рынке, это, пожалуй, более долгосрочная перспектива, чем IPO на международной арене», — добавил он.

47,85% корпоративных прав Киевстара находятся под арестом из-за связи подсанкционных российских лиц с Veon.

Терзиоглу подтвердил обязательство инвестировать $1 млрд в цифровую инфраструктуру Украины до 2027 года и рассказал, что группа имеет около полумиллиарда долларов наличности в Украине и рассматривает возможность приобретения активов, в том числе в энергетическом секторе.