Группа Veon рассматривает возможность IPO мобильного оператора «Киевстар» на американской бирже. Об этом рассказал гендиректор Veon Каан Терзиоглу в интервью Reuters.
«Киевстар» может провести IPO в США
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Выход на биржу
IPO может состояться уже в следующем году, хотя окончательное решение еще не принято. Если это произойдет, Киевстар станет первой украинской компанией, акции которой будут котироваться в США.
«Мы еще не приняли эти решения, но настроены тщательно обдумать IPO наших местных активов. И однозначно Киевстар — один из тех активов, которые могут быть в русле этого процесса», — сказал топ-менеджер.
Veon еще не обсуждал этот вопрос с украинскими должностными лицами, потому что процесс находится на ранней стадии.
Предыстория
Ранее рассматривалась возможность листинга в Варшаве или Лондоне. «Что касается проведения IPO на украинском рынке, это, пожалуй, более долгосрочная перспектива, чем IPO на международной арене», — добавил он.
47,85% корпоративных прав Киевстара находятся под арестом из-за связи подсанкционных российских лиц с Veon.
Терзиоглу подтвердил обязательство инвестировать $1 млрд в цифровую инфраструктуру Украины до 2027 года и рассказал, что группа имеет около полумиллиарда долларов наличности в Украине и рассматривает возможность приобретения активов, в том числе в энергетическом секторе.
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