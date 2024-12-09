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9 декабря 2024, 17:00 Читати українською

Накопительные пенсии в Украине: В Минсоцполитики рассказали, когда введут

Министерство социальной политики обнародовало законопроект, который, в частности, предусматривает введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы. Об этом говорится в тексте ЭП.

Министерство социальной политики обнародовало законопроект, который, в частности, предусматривает введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы.
Фото: depositphotos

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Что известно

Так, по замыслу, накопительный уровень пенсионной системы планируется ввести с 1 января 2026 года.

Главной особенностью является то, что выплаты будут зависеть от того, сколько человек накопил на своем индивидуальном пенсионном счете, а не из «общего котелка», как это происходит на солидарном уровне.

Для каждого работающего украинца откроют персональный счет, который будут ежемесячно пополнять работодатели и государство.

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Средства из накопительного фонда будут инвестировать, чтобы защитить их от инфляции и приумножить. Кроме того, накопившиеся деньги будут оставаться в собственности человека. Их можно будет передать по наследству.

Каждый сможет выбрать, как именно получать свои накопленные взносы: в виде пожизненной пенсии или пенсии на определенный срок.

Первый вариант предполагает, что выплаты будут производиться до самой смерти человека. При втором варианте лицо само установит период, в течение которого хочет получать пенсию, но если пенсионер переживет установленный период, то выплаты прекратятся.

В случае пожизненной пенсии право на передачу по наследству накопленных взносов будет сохраняться только в течение 10 лет, а в случае пенсии на определенный срок такое право будет сохраняться на протяжении всего периода выплат.

В то же время доступ к накопительным взносам откроется только после ухода на пенсию, то есть в 60 лет при наличии 35 лет трудового стажа.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+75
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 декабря 2024, 17:24
#
Какие фантазеры , собрать бабки можно с людей, но куда их разместить ? Рынка капитала нет , 2 из 3х бирж вообще закрыты .

Фантазии .
+
+112
Turbo Apricot
Turbo Apricot
9 декабря 2024, 17:29
#
Нещодавно телефонували шахраї — кажуть віддайте нам свої гроші, а ми вам ці гроші повернемо з відсотками через 30 років — заблокував їх, а з’ясувалось це пенсійний фонд України
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 декабря 2024, 18:36
#
По солидарной системе, если бы она продолжила бы работать так как сейчас (не хуже) ваши шансы получить индексированную выплату без процентов в размере 3% от того что вы в течении жизни им отдали.

Но, Украина стареет и вымирает. Потому вы получите НУЛЬ.
+
+27
KValera
KValera
9 декабря 2024, 17:39
#
Поле Чудес в Стране Дураков
+
+45
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 декабря 2024, 18:08
#
На лоха… вся система. Вони тупо прожеруть ці бабки, а потім через 30 років… нехай ведмідь думає, у нього голова велика. Або НПФи мудрі, аж страшно. Кажуть, депо реально дає 10%, а ми аж 12… вклали в облігації під 16, лохам дали 12, собі 4. Остап Бендер помер, а справа його жиє.
+
0
bosyak
bosyak
9 декабря 2024, 18:56
#
«Кошти з накопичувального фонду інвестуватимуть, щоб захистити їх від інфляції та примножити» — куди? В овдп, дякую сам можу, без витрат на адміністрацію фондів
+
0
bosyak
bosyak
9 декабря 2024, 18:58
#
«персональний рахунок, який щомісяця поповнюватимуть роботодавці та держава» — ??? Ну роботодавець буде частину есв (?), а держава? Знов соціалізм тулять.
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