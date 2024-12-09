Накопительные пенсии в Украине: В Минсоцполитики рассказали, когда введут

Министерство социальной политики обнародовало законопроект, который, в частности, предусматривает введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы. Об этом говорится в тексте ЭП.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Так, по замыслу, накопительный уровень пенсионной системы планируется ввести с 1 января 2026 года.

Главной особенностью является то, что выплаты будут зависеть от того, сколько человек накопил на своем индивидуальном пенсионном счете, а не из «общего котелка», как это происходит на солидарном уровне.

Для каждого работающего украинца откроют персональный счет, который будут ежемесячно пополнять работодатели и государство.

Читайте: В Раде зарегистрировали законопроект о накопительных пенсиях

Средства из накопительного фонда будут инвестировать, чтобы защитить их от инфляции и приумножить. Кроме того, накопившиеся деньги будут оставаться в собственности человека. Их можно будет передать по наследству.

Каждый сможет выбрать, как именно получать свои накопленные взносы: в виде пожизненной пенсии или пенсии на определенный срок.

Первый вариант предполагает, что выплаты будут производиться до самой смерти человека. При втором варианте лицо само установит период, в течение которого хочет получать пенсию, но если пенсионер переживет установленный период, то выплаты прекратятся.

В случае пожизненной пенсии право на передачу по наследству накопленных взносов будет сохраняться только в течение 10 лет, а в случае пенсии на определенный срок такое право будет сохраняться на протяжении всего периода выплат.

В то же время доступ к накопительным взносам откроется только после ухода на пенсию, то есть в 60 лет при наличии 35 лет трудового стажа.