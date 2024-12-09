Акции Nvidia падают на сообщениях о расследовании в Китае

Акции Nvidia оказались под давлением в понедельник, после того как китайский регулятор заявил о начале расследования в отношении компании из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства страны. Об этом пишет CNBC.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение акций

На фоне этих сообщений акции компании потеряли почти 2,5% на премаркете.

Государственное управление по рыночному регулированию открыло расследование в отношении производителя чипов в связи с приобретением Mellanox, сообщило в понедельник китайское правительство.

«В последние дни в связи с подозрениями в нарушении Nvidia антимонопольного законодательства Китая и ограничительными условиями Государственного управления по регулированию рынков в отношении приобретения Nvidia акций Mellanox… Государственное управление по регулированию рынков начинает расследование в отношении Nvidia в соответствии с законом», — говорится в заявлении, переведенном CNBC.

Nvidia пока не предоставила комментариев по данному вопросу.

Напомним

Эта новость появилась на фоне обостряющейся конкуренции между США и Китаем в области производства чипов. На прошлой неделе администрация Байдена объявила об очередных ограничениях, нацеленных на производителей полупроводниковых инструментов.

Китай тем временем ввел санкции против 13 американских военных компаний в ответ на поставки вооружения Тайваню.

Читайте: Акции Nvidia упали на 5%. Что произошло

В последние годы США усилили ограничения на продажу чипов второй по величине экономике, запретив Nvidia и другим ключевым игрокам отрасли продавать свои самые передовые ИИ-чипы в попытке ограничить усиление военного потенциала страны.

Компания работала над созданием новых продуктов для продажи в Китае, которые соответствуют американским регламентам.

Читайте: Nvidia может стать первой компанией с оценкой в $4 трлн

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.