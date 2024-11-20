Nvidia может стать первой компанией с оценокй в $4 трлн

Путь Nvidia к тому, чтобы стать первой компанией с рыночной оценкой в $4 трлн, начинается сегодня, говорится в записке аналитиков Wedbush. Об этом пишет investing.com.

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В ожидании отчета

Чипмейкер представит отчет о прибыли за третий финансовый квартал позднее в среду, и аналитики Wedbush ожидают от компании «очередного перформанса».

Они отмечают, что Nvidia — единственная компания, капитальные затраты на ИИ которой в ближайшие годы превысят 1 трлн долларов, а ее графические процессоры станут «новой нефтью и золотом в этом мире».

«Мы считаем, что путь к рыночной стоимости в $4 трлн и выше к 2025 году начинается уже сегодня», — говорится в записке аналитиков под руководством Дэниела Айвза.

Они прогнозируют, что в третьем квартале Nvidia еще на 2 миллиарда долларов превзойдет показатели выручки, а также представит сильные прогнозы, которые, по их мнению, являются ключевыми для доверия инвесторов.

Прогноз

Wedbush также подчеркивает, что производство и спрос на чипы Blackwell от Nvidia остаются на высоком уровне, и инвестиционный банк ожидает «очень оптимистичных» комментариев от генерального директора Дженсена Хуанга во время разговора о доходах.

«Blackwell представляет собой следующий рубеж для Nvidia и всей революции ИИ, и мы считаем, что рынок все еще сильно недооценивает кривую спроса в течение следующих 12−18 месяцев и далее», — говорится в записке.

Более того, недавние результаты в области облачного ИИ от таких компаний, как Microsoft, Amazon и Google, подкрепляют «бычий» прогноз.