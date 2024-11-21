Акции Nvidia упали на 5%. Что произошло

Акции производителя чипов NVIDIA (NVDA) упали в моменте на 5,5%, до $137,92, на постмаркете биржи NASDAQ 20 ноября. Снижение котировок наблюдалось после публикации результатов компании за третий квартал и прогнозов на текущий квартал. К закрытию торгов падение сократилось до 2,5%, а цена акций восстановилась до $142,25, пишет Reuters.

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Причина падения акций

По прогнозам самой NVIDIA, рост ее выручки в текущем квартале будет самым медленным за семь последних кварталов. Компания ожидает, что продажи за квартал составят около $37,5 млрд продаж плюс-минус 2%.

«Инвесторы привыкли к огромным успехам этой компании, но делать это становится все сложнее и сложнее», — рассказал главный рыночный стратег Carson Group Райан Детрик. По его словам, это был все еще очень хороший отчет, но когда планка так высока, все становится намного сложнее.

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Прогноз на текущий квартал предполагает годовой рост выручки компании примерно на 70% по сравнению с предыдущим годом, что является замедлением по сравнению с годовым приростом выручки на 265% за аналогичный период в 2023 году

Выручка производителя микрочипов за квартал, который у компании завершился 27 октября 2024 года, увеличилась на 94%, до $35,082 млрд.

Рост выручки последовательно замедляется — за предыдущие три квартала продажи компании выросли на 122%, 262% и 265% соответственно.

Чистая прибыль компании NVIDIA за прошедший квартал выросла на 109%, до $19,3 млрд. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 103% и составила $0,81, в то время как опрошенные LSEG аналитики ожидали $0,75 на акцию.

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Компания NVIDIA сейчас занимает первое место по рыночной стоимости среди всех компаний в мире. Акции производителя чипов выросли более чем на 20% за последние два месяца, почти в четыре раза с начала года и более чем в девять раз за последние два года.

Рыночная стоимость NVIDIA по итогам торгов 20 ноября составила $3,58 трлн. Исторический максимум по акциям был зафиксирован 8 ноября на уровне $149,77.