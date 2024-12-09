Дефляция в Китае продолжается 26 месяцев подряд

Потребительская инфляция в Китае неожиданно замедлилась в ноябре, в то время как дефляция в производстве ослабла, что создает смешанную картину влияния недавних стимулов на экономику, пишет Bloomberg.

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Что с ценами в Китае

Индекс потребительских цен вырос на 0,2% по сравнению с прошлым годом, что ниже прогноза и является самым низким показателем с июня, в то время как базовая инфляция слегка повысилась.

Дефляция в производственном секторе продолжилась 26-й месяц подряд — цены производителей снизились на 2,5% в годовом выражении после падения на 2,9% месяцем ранее.

В совокупности официальные данные, опубликованные в понедельник, показали, что принятые Пекином меры стабилизировали настроения, но пока не смогли переломить дефляционную тенденцию.

«Слабая инфляция может усилить призывы к дополнительным политическим стимулам в декабре», — сказал Карлос Касановас, старший экономист по Азии в Union Bancaire Privée.

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Многие ожидают, что на заседаниях на этой неделе будет объявлено об усилении стимулирования для достижения целевого показателя роста, аналогичного показателю этого года — «около 5%», после того как в конце сентября Пекин ввел обширный пакет мер политики для поддержания этой цели.

Надвигающиеся тарифы США после избрания Дональда Трампа означают, что Китаю необходимо подготовиться и противостоять любому шоку для экспорта, который был ключевой опорой роста после пандемии.

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