Китай возобновил закупки золота

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Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, запасы золота в Народном банке Китая выросли на 160 000 тройских унций в прошлом месяце до 72,96 млн тройских унций.

Народный банк Китая пополнял свои запасы в течение 18 месяцев подряд вплоть до апреля этого года, способствуя укреплению цен на золото.

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Возобновление покупок показывает, что Народный банк Китая по-прежнему стремится диверсифицировать свои резервы и защититься от обесценивания валюты, даже несмотря на то, что золото находится на исторически высоком уровне.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что спрос на золото в Китае — его крупнейшем мировом потребителе — падает, так как рекордные цены отпугивают покупателей ювелирных изделий. На потребителей также сейчас сказывается экономический спад в стране.

В начале прошлой недели цены на золото упали после недавнего восстановления, теряя почти 1% на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли.