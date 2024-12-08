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8 декабря 2024, 13:18 Читати українською

Китай возобновил закупки золота

Центральный банк Китая в ноябре увеличил свои золотые резервы, завершив шестимесячную паузу в закупках после того, как цены на драгоценный металл выросли до рекордного уровня, сообщает Bloomberg.

Центральный банк Китая в ноябре увеличил свои золотые резервы, завершив шестимесячную паузу в закупках после того, как цены на драгоценный металл выросли до рекордного уровня, сообщает Bloomberg.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахДеталиСогласно официальным данным, опубликованным в субботу, запасы золота в Народном банке Китая выросли на 160 000 тройских унций в прошлом месяце до 72,96 млн тройских унций.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали

Согласно официальным данным, опубликованным в субботу, запасы золота в Народном банке Китая выросли на 160 000 тройских унций в прошлом месяце до 72,96 млн тройских унций.

Народный банк Китая пополнял свои запасы в течение 18 месяцев подряд вплоть до апреля этого года, способствуя укреплению цен на золото.

Читайте: Спрос на золото в Китае в 3 квартале упал более чем на 20%

Возобновление покупок показывает, что Народный банк Китая по-прежнему стремится диверсифицировать свои резервы и защититься от обесценивания валюты, даже несмотря на то, что золото находится на исторически высоком уровне.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что спрос на золото в Китае — его крупнейшем мировом потребителе — падает, так как рекордные цены отпугивают покупателей ювелирных изделий. На потребителей также сейчас сказывается экономический спад в стране.

В начале прошлой недели цены на золото упали после недавнего восстановления, теряя почти 1% на фоне укрепления доллара и фиксации прибыли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
sacha2222
sacha2222
8 декабря 2024, 13:22
#
Так згідно повідомлень ЗМІ Китай відкрив на своїй території небувалі запаси золота. Чи ні?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 декабря 2024, 14:49
#
Наличие открытых запасов не подразумевает бесплатной передачи от производителей Центральному банку Китая — золото будут продавать по рыночным ценам.
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